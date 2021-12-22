Pitbull cinsi köpekler yine dehşet saçtı! 4 yaşındaki çocuğa saldırdılar
Son dakika haberleri... Gaziantep'te bir sitenin bahçesinde pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken, iki köpek güçlükle yakalanarak barınağa götürüldü.
Olay, öğleden sona Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir sitenin bahçesindeki basketbol sahasında oyun oynayan 4 yaşındaki A.A., iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Saldırı esnasında köpekler, talihsiz çocuğu yüzünden ve göğüs kısmından ısırdı.
AĞIR YARALANAN ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI
Olay sonrası çığlıkları ve sesleri duyan vatandaşların yardımı sonucu güçlükle kurtarılan çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Köpek saldırısı sonucu ağır yaralanan çocuk tedaviye alındı. Küçük kızın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
KÖPEKLER GÜÇLÜKLE YAKALANARAK BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ
Küçük kız çocuğuna saldırarak ağır yaralayan pitbull cinsi iki köpek ise ihbar üzerine olay yerine gelen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ekipleri tarafından güçlükle yakalandı.
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