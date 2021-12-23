Burcu Esmersoy Rachel Araz’ı ti’ye aldı! Paylaşımlarıyla alay etti

"ABARTARAK PAZARLAMAYI BECEREMİYORUM SANIRIM"

Güzel sunucu, sosyal medyada sürekli "Çok yoğunum. Uyuyacak vaktim yok" paylaşımları yapan Rachel Araz'a şu sözlerle gönderme yaptı: "Her günüm aşırı hızlı ve yoğun ama başkaları gibi abartarak pazarlamayı beceremiyorum sanırım."