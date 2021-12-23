Burcu Esmersoy Rachel Araz'ı ti'ye aldı! Paylaşımlarıyla alay etti
Burcu Esmersoy dedikodu yapmakla suçladığı eski nişanlısı Sami Kirespi'nin eşi Rachel Araz'ı hedef aldı. Sunucu, sosyal medyada sürekli yaptığı “Yoğunum, uyuyacak vaktim yok” paylaşımlarıyla dikkat çeken Araz’la dalga geçti.
Sunucu Burcu Esmersoy, geçtiğimiz ay eski nişanlısı Sami Kiresepi'nin eşi Rachel Araz'ı dedikodu yapmakla suçlamıştı.
Önceki gün ise influencerları ödüllendiren INFLOW Awards'21 töreni yapıldı. 18 influencer'ın ödül aldığı listedeki iki isim dikkat çekti.
PAYLAŞIMIYLA DALGA GEÇTİ
Burcu Esmersoy En İyi Celebrity Influencer seçilirken, Rachel Araz ise En İyi Moda Influencer'ı ödülünü aldı. Aynı gecede ödül alan ikiliden Esmersoy, önceki gün yaptığı paylaşımla Rachel Araz'la dalga geçti.
"ABARTARAK PAZARLAMAYI BECEREMİYORUM SANIRIM"
Güzel sunucu, sosyal medyada sürekli "Çok yoğunum. Uyuyacak vaktim yok" paylaşımları yapan Rachel Araz'a şu sözlerle gönderme yaptı: "Her günüm aşırı hızlı ve yoğun ama başkaları gibi abartarak pazarlamayı beceremiyorum sanırım."
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