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Faruk Tınaz kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Hayatını kaybeden Faruk Tınaz ölüm sebebi nedir?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.12.2021
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Faruk Tınaz kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Hayatını kaybeden Faruk Tınaz ölüm sebebi nedir?

Faruk Tınaz kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Bir süredir rahatsızlığı bulunan şarkıcı ve Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Faruk Tınaz’ın kim olduğu arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. 1980 yılında TRT'nin Radyo Özel Eğlence sınavını kazanarak TRT'de çalışmaya başlayan Tınaz, birçok albüme de imza atmıştı.

Faruk Tınaz kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Rahatsızlığı nedeniyle uzun süredir tedavi gören şarkıcı Faruk Tınaz hayatını kaybetti. İstanbul'da hayatını kaybeden Tınaz'ın 65 yaşında olduğu öğrenildi. Tınaz'a ait birçok albüm bulunuyor. Peki; Faruk Tınaz kimdir, kaç yaşındaydı, nereli?

FARUK TINAZ KİMDİR?

Faruk Tınaz, 6 Haziran 1956 tarihinde dünyaya geldi. Sekiz çocuklu bir ailenin beşinci çocuğu olarak Adana'da dünyaya geldi. Annesi mevlüthandır. Mustafa Erses, Ümit Tokcan ve Nevzat Sümer'den müzik dersi aldı.1980 yılında TRT'nin Radyo Özel Eğlence sınavını kazanarak TRT'de çalışmaya başladı.

Ankara'da başladığı sahne hayatına istanbul'da devam etti. 1973'te Kamil Sönmez ve Osman Yağmurdereli ile Şişli'de tek odalı bir evde yaşamaya başladı. Daha sonra aralarına Asım Ekren katıldı.

ALBÜMLERİ

Göz Göze - 1988

Şansım Açıldı - 1989

Ömrümü Çalan Yıllar -1991

Kal Benimle - 1994

Kalbimin Kadını - 1998

Dinlenesi Şarkılar -2007

Yunus Gibi - 2012

FARUK TINAZ ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

65 yaşındaki Faruk Tınaz'ın bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi. Tınaz bugün İstanbul'da hayatını kaybetti. Tınaz aynı zamanda Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu üyesiydi.

Türkiye Jokey Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulu Üyemiz Faruk Tınaz'ı kaybettik. Kulübümüz Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Tınaz'ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere yakınlarına ve atçılık camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.

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