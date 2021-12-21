Adım adım Survivor All Star’a... Masterchef 2021 ne zaman final yapacak? Masterchef 2021 final tarihi açıklandı mı?

Masterchef 2021 ne zaman final yapacak? Masterchef 2021 final tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarında sevenlerinin karşısına çıkan Masterchef'in final tarihi merak konusu oldu. Survivor All Star kadrosunun açıklanmasının ardından gözler Masterchef final tarihine çevrildi. İşte, Masterchef 2021 ne zaman final yapacak? Masterchef 2021 final tarihi açıklandı mı?

KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'in 20 Aralık akşamı ekranlara gelen bölümünde 7 yarışmacı, haftanın ilk gününde Mavi Takım kaptanı olmak için çabaladı.

Gecenin en başarılı pizzayı yapan Dilara Mavi Takım kaptanı oldu.