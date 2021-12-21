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Adım adım Survivor All Star'a... Masterchef 2021 ne zaman final yapacak? Masterchef 2021 final tarihi açıklandı mı?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.12.2021
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Adım adım Survivor All Star’a... Masterchef 2021 ne zaman final yapacak? Masterchef 2021 final tarihi açıklandı mı?

Adım adım Survivor All Star'a... Masterchef 2021 ne zaman final yapacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef 2021'de nefes kesen anlar yaşanıyor. Elemeler sonrasında yarışmacı sayısı artık azalırken, final için geri sayım başladı. İşte, Masterchef 2021 ne zaman final yapacak? Masterchef 2021 final tarihi açıklandı mı?

Masterchef 2021 ne zaman final yapacak? Masterchef 2021 final tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarında sevenlerinin karşısına çıkan Masterchef'in final tarihi merak konusu oldu. Survivor All Star kadrosunun açıklanmasının ardından gözler Masterchef final tarihine çevrildi. İşte, Masterchef 2021 ne zaman final yapacak? Masterchef 2021 final tarihi açıklandı mı?

KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'in 20 Aralık akşamı ekranlara gelen bölümünde 7 yarışmacı, haftanın ilk gününde Mavi Takım kaptanı olmak için çabaladı.

Gecenin en başarılı pizzayı yapan Dilara Mavi Takım kaptanı oldu.

KIRMIZI TAKİM KAPTANI KİM OLDU?

Kaptanlık oyununu kazanan Dilara Kırmızı Takım kaptanını Burcu olarak belirledi

İŞTE HAFTANIN TAKIMLARI

MAVİ TAKIM: Dilara (Kaptan), Eren, Tahsin, Mert

KIRMIZI TAKIM: Burcu (Kaptan), Sergen, Hasan

KAPTANLAR DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te bu akşamın finalde ekrana kaptanlar düellosu geldi. Mavi takım kaptanı ve Kırmızı takım kaptanı, haftanın ilk takım oyununda verilecek avantajı elde etmek için yarıştı.

İki takımın kaptanı tadım yarışması yaptı. Kazanan ise Burcu oldu.

MASTERCHEF 2021 NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Masterchef 2021 için final tarihi açıklaması gelmedi. Konu hakkında açıklama geldiği takdirde detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

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