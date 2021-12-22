22 Aralık 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Hastanede yoğun bakıma alınan ünlü şarkıcı Derya Uluğ korkuttu

Hastanede yoğun bakıma alınan ünlü şarkıcı Derya Uluğ korkuttu

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 22.12.2021
ABONE OL
Hastanede yoğun bakıma alınan ünlü şarkıcı Derya Uluğ korkuttu

Derya Uluğ'dan hayranlarını üzen haber... Hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcının yoğun bakımda tedavi gördüğü ve durumunun iyiye gittiği belirtildi. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ'dan üzen haber geldi. Derya Uluğ hastanelik oldu.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Uluğ'un önceki akşam fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı. Ünlü şarkıcının sağlık durumunun ciddiyetinin artması nedeniyle yoğun bakıma alındığı ifade edildi.

Yaklaşık 8 saat yoğun bakımda kalan ünlü şarkıcının sağlık durumu iyiye gitti.

Derya Uluğ'un normal odaya alındığı açıklandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA