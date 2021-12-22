Hastanede yoğun bakıma alınan ünlü şarkıcı Derya Uluğ korkuttu
Derya Uluğ'dan hayranlarını üzen haber... Hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcının yoğun bakımda tedavi gördüğü ve durumunun iyiye gittiği belirtildi. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...
Ünlü şarkıcı Derya Uluğ'dan üzen haber geldi. Derya Uluğ hastanelik oldu.
YOĞUN BAKIMA ALINDI
Uluğ'un önceki akşam fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı. Ünlü şarkıcının sağlık durumunun ciddiyetinin artması nedeniyle yoğun bakıma alındığı ifade edildi.
Yaklaşık 8 saat yoğun bakımda kalan ünlü şarkıcının sağlık durumu iyiye gitti.
Derya Uluğ'un normal odaya alındığı açıklandı.
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