Masterchef ne zaman bitecek 2021? Masterchef final tarihi açıklandı mı, belli mi?

13 ARALIK MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Takım kaptanları güveç yemeği ile seçildi. MasterChef jürisi son 8'e kalan yarışmacılardan en iyi güveç yemeğini yapmalarını istedi. Hasan, Burcu, Sergen ve Tahsin son 4'e kaldı ve kazanan ise Burcu oldu. Böylelikle mavi takım kaptanı olan Burcu, kırmızı takım kaptanı olarak da Eren'i seçti. Kaptan düellosunda et ürünlerinin jürinin istediği şekilde pişirilmesi istendi. Oyun sonunda düelloyu ve avantajı kazanan Eren oldu.