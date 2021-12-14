Masterchef ne zaman bitecek 2021? Masterchef final tarihi açıklandı mı, belli mi?
Masterchef ne zaman bitecek 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye’nin iddialı yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, eleme turları ile izleyenleri etkilemeye devam ettiriyor. MasterChef Türkiye 2021 hayranları, şimdiden şampiyon için tahminlere başladı. İşte, Masterchef ne zaman bitecek 2021? Masterchef final tarihi açıklandı mı, belli mi?
Masterchef ne zaman bitecek 2021? Masterchef final tarihi açıklandı mı, belli mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye'nin iddialı yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, eleme turları ile izleyenleri etkilemeye devam ettiriyor. MasterChef Türkiye 2021 hayranları, şimdiden şampiyon için tahminlere başladı. İşte, Masterchef ne zaman bitecek 2021? Masterchef final tarihi açıklandı mı, belli mi?
MASTERCHEF NE ZAMAN BİTECEK 2021?
TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef Türkiye'nin final tarihi için açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
13 ARALIK MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Takım kaptanları güveç yemeği ile seçildi. MasterChef jürisi son 8'e kalan yarışmacılardan en iyi güveç yemeğini yapmalarını istedi. Hasan, Burcu, Sergen ve Tahsin son 4'e kaldı ve kazanan ise Burcu oldu. Böylelikle mavi takım kaptanı olan Burcu, kırmızı takım kaptanı olarak da Eren'i seçti. Kaptan düellosunda et ürünlerinin jürinin istediği şekilde pişirilmesi istendi. Oyun sonunda düelloyu ve avantajı kazanan Eren oldu.
Mavi Takım
Burcu - Kaptan
Araz
Hasan
Mert
Kırmızı Takım
Eren - Kaptan
Sergen
Tahsin
Dilara
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