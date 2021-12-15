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Sezen Aksu'nun büyük üzüntüsü! Bahçesine mezar yaptırdı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 15.12.2021
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Sezen Aksu’nun büyük üzüntüsü! Bahçesine mezar yaptırdı

Minik Serçe, bir süre önce kedisini kaybetti. Büyük üzüntü yaşayan ünlü şarkıcı, evinin bahçesine kedi mezarı yaptırdı. Sezen Aksu, yardımcılarının, "İsterseniz başka bir yere gömelim" önerisini ise anında reddettiği belirtildi.

Hayvan sevgisiyle bilinen ve özellikle her yıl barınaklara yaptığı yardımlarla da gönülleri feth eden Aksu, son günlerde bir hayli üzüntülü.

Uzun yıllardır beraber yaşadığı kedisini bir süre önce kaybeden Aksu, Anadoluhisarı'ndaki evinin bahçesini mezarlık yaptırdı.

Gözyaşları içinde kedisini toprağa veren Aksu'nun yakınları da bu acı tabloya şahit oldu.

Kedisinin evinin bahçesinde olması, Aksu'nun kendini daha huzurlu hissetmesine neden oldu.

Sezen Aksu, yardımcılarının, "İsterseniz başka bir yere gömelim" önerisini ise anında reddettiği belirtildi.

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