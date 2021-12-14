Burcu Esmersoy’un gizemli aşkı ortaya çıktı! Kendinden 15 yaş küçük...

Sunucu Burcu Esmersoy, herkesten sır gibi sakladığı sevgilisiyle geçtiğimiz günlerde Etiler'de objektiflere yakalanmıştı.

İlişkisini uzun zamandır gözlerden uzak yaşamayı başaran Esmersoy, aşkının ismini sır gibi saklamıştı. Ancak gizemli sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı.

45 yaşındaki sunucunun yeni aşkının kendisinden 15 yaş küçük olan Nazım Akmandil olduğu öğrenildi.

Genç adam, Türkiye'de mobil oyun sektörünün öne çıkan şirketlerinden birinin kurucu ortağı.

Babası Hüseyin Akmandil, annesi Nesli Akmandil ve kız kardeşi Nur Akmandil ile sıkı aile bağı olan iş insanının, güzel sunucu ile başlayan bu aşkına ailesinin nasıl tepki vereceği şimdiden merak konusu oldu.