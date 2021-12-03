Esra Erol Fatma olayı nedir? Esra Erol’daki Fatma Kaymaz kimdir, son hali nasıl?
ATV ekranlarında hafta içi her gün izleyenleri ekran başına kilitleyen Esra Erol’da Fatma olayı nedir? Esra Erol’daki Fatma kimdir? Programa katılan Melahat Oruç isimli bir kadın, 19 yaşındaki zihinsel engelli kızı Fatma’nın kaçırıldığını iddia etmişti. Bu iddiaların ardından Fatma’nın son hali izleyenleri kahretti. Baba evine döndükten sonra yeniden kaçan Fatma’nın son görüntüsü dikkatleri üzerine çekti. Peki; Esra Erol’daki Fatma Kaymaz kimdir?
Esra Erol Fatma olayı nedir? Esra Erol'daki Fatma Kaymaz kimdir, son hali nasıl? ATV'de hafta içi her gün yayınlanan ve izleyenleri ekran başına kilitleyen Esra Erol'da Fatma Kaymaz isimli genç bir kızın son hali izleyenleri üzdü. Daha önce de programa katılan Fatma, yaptığı bağlantıyla programa katılmıştı. Peki; Esra Erol'da Fatma olayı nedir? Esra Erol Fatma son hali nasıl?
ESRA EROL FATMA OLAYI NEDİR?
Anne Oruç'un iddialarının ardından da Fatma, Ahmet ve kaynanası canlı yayına bağlanmıştı ve Fatma, kaynanasıyla yaşadığını, dini nikahlı eşin evde kalmadığını ve çocuklara da kaynanasıyla birlikte baktıklarını açıklamıştı.
Bu bağlantıdan sonra Esra Erol'un daveti üzerine stüdyoya gelen Fatma, evin sorumluluğunu üstlendiğini, Gülşah'ın da arada sırada çocuklar için geldiğini söylemişti. Ayrıca Fatma ve Ahmet'le yaşadığını da itiraf etmişti.
Ahmet'in kendisine hırsızlık yaptırdığını ve başka erkeklere sattığını da belirten Gülşah, kendi yolunu çizmek istediğini belirterek Esra Erol'dan yardım istemişti. Türkiye'nin konuştuğu olay sonrasında Fatma baba evine geri dönmeyi kabul etmişti.
ESRA EROL FATMA SON HALİ
Baba evine döndükten sonra tekrar kaçan Fatma'nın son hali ekran başındakilerin yüreğini yaktı.
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