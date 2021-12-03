Seren Serengil son hali nasıl? Seren Serengil hastalığı neydi? Seren Serengil hastalığı tedavisi var mı?
Seren Serengil son hali nasıl? Seren Serengil hastalığı neydi? Hastalığı nedeniyle gün geçtikçe eriyen ünlü isim Seren Serengil’in son hali görenleri şaşırttı. Ünlü sunucu geçtiğimiz yıl zayıflamak için geçirdiği ameliyatın ardından hızla kilo kaybetmeye başladı ve 43,5 kiloya kadar düştü. Ünlü sanatçı, yemek yiyemediğini ve sürekli serum aldığını belirtti. Peki, Seren Serengil son hali nasıl? Seren Serengil eski hali nasıldı?
Seren Serengil hastalığı neydi? Seren Serengil son hali nasıl? Seren Serengil'in eski hali ile karşılaştırma yapanlar, ünlü sanatçıyı görünce gözlerine inanamadı. Pankreas, karaciğer yetmezliği yaşayan, safra kesesini aldıran ünlü isim, serumla beslendiğini söyledi. Serengil boyunun da 4 santim kısaldığını ifade etti. Peki; Seren Serengil son hali nasıl? Seren Serengil hastalığı neydi?
SEREN SERENGİL SON HALİ NASIL?
Seren Serengil geçen yıl zayıflama uğruna Gastrik Baypass (mide baypass) ameliyatı oldu. Hızla kilo kaybetmeye başlayan Seren Serengil 43,5 kiloya kadar düştü. Pankreas, karaciğer ve böbrek sorunları yaşadığını belirten sanatçı, sürekli serum alıyor.
Ameliyatını gerçekleştiren İzmir'deki hastanenin ve doktorun kendisine yardımcı olmadığını ve bu nedenle şikayetçi olacağını aktaran Serengil boyunun da kısaldığını söyledi.
Seren Serengil, "Bu sene kilom 43.5, 43.7 arasında değişiyor. Kilo kaybımı da önemsemiyorum. Ama pankreas yetmezliği, karaciğer yetmezliği var, safra kesem alındı, böbrek taşı düşürmeye başladım. Safra kesem gitti, karaciğer enzimlerim korkunç yüksek. Doktor 'geri dönüşüm ameliyatı olmazsan siroza çevirecek' diyor. Boyum 4 santim kısalmış" dedi.
Serengil, "Boyum 1.67'ydi boyum, 1.63'e düşmüş. Şoka girdim, nasıl olabilir böyle bir şey diye, inanmak istemedim, bir daha baktım, çok üzüldüm, kemik erimesi başlamış. Zaten Yemek yedikten sonra korkunç derecede damping sendromu diye bir şey var. Fenalaşıyorum, istifra ediyorum, tuvaletin olmadığı bir yere gidemiyorum. Bana bazen, 'bu kadar hastasını, yayına nasıl çıkıyorsunuz' diyorlar, yayının hemen arkasında kulis var ve tuvalet var. Ben yayın esnasında en az 5-6 kere tuvalete gidiyorum. Artık tuvalete gitmekten, istifra etmekten o kadar yorgunum ki, işimi yapmaya çalışıyorum, bu kadar yapabiliyorum, 2 saat buraya geliyorum ve tuvalet olduğu için. Dışarıda gezmem mümkün değil, bir yere gitmem mümkün değil. Yemek yedikten sonra beynime kan gitmiyor, bütün vücuttaki kanı bağırsağa pompalıyor beyne, kalbime kan gitmiyor, nefes alamıyorum. Benim dışımda bir başkası olsaydı 1 yıldır ortalığı ayağa kaldırırdı" şeklinde konuştu.
"HASTANEDEN ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM"
Serengil, "Bugüne kadar şikayetçi olmayacaktım, olmadım da, ismini dahi zikretmedim ama bu kadar duyarsız, bu kadar küstah hastanenin sahibini aradım geçen gün en sonunda. Çünkü epikrizimi göndermiyorlar, 'siz hatalı bir şey yapıyorsunuz, orada benim gibi bir sürü kadın ameliyat oluyor ve hepsi 60 kilolarda' dedim, 'beni ilgilendirmez, benim anlaşmalı doktorum değil, geliyor burada yapıyor' dedi.
SEREN SERENGİL ESKİ HALİ
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- Seren Serengil son hali nasıl? Seren Serengil hastalığı neydi? Seren Serengil hastalığı tedavisi var mı?
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