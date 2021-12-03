Seren Serengil son hali nasıl? Seren Serengil hastalığı neydi? Seren Serengil hastalığı tedavisi var mı?

Seren Serengil, "Bu sene kilom 43.5, 43.7 arasında değişiyor. Kilo kaybımı da önemsemiyorum. Ama pankreas yetmezliği, karaciğer yetmezliği var, safra kesem alındı, böbrek taşı düşürmeye başladım. Safra kesem gitti, karaciğer enzimlerim korkunç yüksek. Doktor 'geri dönüşüm ameliyatı olmazsan siroza çevirecek' diyor. Boyum 4 santim kısalmış" dedi.

Serengil, "Boyum 1.67'ydi boyum, 1.63'e düşmüş. Şoka girdim, nasıl olabilir böyle bir şey diye, inanmak istemedim, bir daha baktım, çok üzüldüm, kemik erimesi başlamış. Zaten Yemek yedikten sonra korkunç derecede damping sendromu diye bir şey var. Fenalaşıyorum, istifra ediyorum, tuvaletin olmadığı bir yere gidemiyorum. Bana bazen, 'bu kadar hastasını, yayına nasıl çıkıyorsunuz' diyorlar, yayının hemen arkasında kulis var ve tuvalet var. Ben yayın esnasında en az 5-6 kere tuvalete gidiyorum. Artık tuvalete gitmekten, istifra etmekten o kadar yorgunum ki, işimi yapmaya çalışıyorum, bu kadar yapabiliyorum, 2 saat buraya geliyorum ve tuvalet olduğu için. Dışarıda gezmem mümkün değil, bir yere gitmem mümkün değil. Yemek yedikten sonra beynime kan gitmiyor, bütün vücuttaki kanı bağırsağa pompalıyor beyne, kalbime kan gitmiyor, nefes alamıyorum. Benim dışımda bir başkası olsaydı 1 yıldır ortalığı ayağa kaldırırdı" şeklinde konuştu.