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Gelinim Mutfakta 3 Aralık kim kazandı? Gelinim Mutfakta puan durumu, kim gitti? Gelinim Mutfakta birinci kim?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.12.2021
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Gelinim Mutfakta 3 Aralık kim kazandı? Gelinim Mutfakta puan durumu, kim gitti? Gelinim Mutfakta birinci kim?

3 Aralık Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta puan durumu 3 Aralık günü yarışmanın son bölümünde sorgulanıyor. Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşan Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın birincisi belli oluyor. En çok puan alan gelin altın bileziklerin de sahibi olacak. Peki; 3 Aralık Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl oldu? Gelinim Mutfakta kim gitti?

Gelinim Mutfakta puan durumu 3 Aralık! Gelinim Mutfakta kim kazandı sorusuna 3 Aralık günü programı izleyen kişiler yanıt arıyor. Gelinim Mutfakta kim gitti sorusunun cevabı araştırılıyor. Kanal D ekranlarında hafta içi he gün Gelinim Mutfakta programı ekranlara geliyor. Yarışmada gelinler en güzel yemekleri yapmaya çalışırken, kayınvalideler de bu yemeklere puan veriyor. Peki; 3 Aralık Gelinim Mutfakta kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 3 ARALIK!

Aslıhan: 86

Yeşim: 74

Miyase: 73

Dilek: 59

GELİNİM MUTFAKTA 3 ARALIK KİM KAZANDI?

Yarışmayı kimin kazandığı henüz belli olmadı. Yarışmayı kazanan isim belli olduğunda haberimizden öğrenebileceksiniz.

DÜN NE OLDU?

Gelinim Mutfakta 815. Bölüm Fragmanı yayında! Miyase'nin, Nuray Hanım için söyledikleri ortalığı karıştırıyor.

Miyase, Aslıhan'a Nuray Hanım'ın diğer kayınvalide Demet Hanıma ağladığını söylüyor. Bunları duyan Beyhan Hanım ise Nuray Hanıma yükleniyor. Duydukları karşısında daha fazla dayanamayan Nuray Hanım sonunda patlıyor. İki kayınvalide arasında gergin dakikalar yaşanıyor.

Gelinim Mutfakta'da haftanın finaline bir gün kala gün toplamında Kaynanalardan 19 puan toplayan gelin Aslıhan oldu. Aslıhan 24. çeyrek altınını yakasına takmayı başardı.

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