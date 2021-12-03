Gelinim Mutfakta 3 Aralık kim kazandı? Gelinim Mutfakta puan durumu, kim gitti? Gelinim Mutfakta birinci kim?

Gelinim Mutfakta puan durumu 3 Aralık! Gelinim Mutfakta kim kazandı sorusuna 3 Aralık günü programı izleyen kişiler yanıt arıyor. Gelinim Mutfakta kim gitti sorusunun cevabı araştırılıyor. Kanal D ekranlarında hafta içi he gün Gelinim Mutfakta programı ekranlara geliyor. Yarışmada gelinler en güzel yemekleri yapmaya çalışırken, kayınvalideler de bu yemeklere puan veriyor. Peki; 3 Aralık Gelinim Mutfakta kim kazandı?