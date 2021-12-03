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Son haline inanamayacaksınız! Türkiye günlerce onları konuşmuştu - Esra Erol canlı yayında açıkladı

Yıllardır ATV ekranında kayıpların bulunduğu, sevenlerin yeniden kavuştuğu, birbirinden sıra dışı gizemli olayların aydılığa kavuştuğu Esra Erol'da programında Fatma'nın hikayesi yürekleri yaktı. 2 Aralık 2021 Perşembe günü Esra Erol yaşanan son dakika gelişmesini canlı yayında paylaştı.

İşte evli ve çocuklu bir adam kaçırıldığı ve şiddet gördüğü iddia edilen Fatma'nın ortaya çıkan son görünüleri... Saçlarını kazımışlar!

Giriş Tarihi: 03.12.2021 02:01 Güncelleme Tarihi: 03.12.2021 02:07
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Son haline inanamayacaksınız! Türkiye günlerce onları konuşmuştu - Esra Erol canlı yayında açıkladı

Hafta için her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da inanılmaz bir olay yaşandı.

Geçtiğimiz ay Esra Erol'da Fatma'nın yaşadıkları damga vurmuştu. Melahat Oruç, 19 yaşındaki zihinsel engelli kızı Fatma'nın kaçırıldığını ve 2 çocuk babası dini nikahlı evli olan bir adamla evlendirildiğini ileri sürmüştü. Melahat Hanım'In açıklamalarının hemen ardından kızı Fatma, eşi Ahmet ve Ahmet'in dini nikahlı eşi Gülşah ile canlı yayına katılmıştı.

Türkiye'nin konuştuğu olay sonrasında Fatma baba evine geri dönmeyi kabul etmişti. Baba evine döndükten sonra tekrar kaçan Fatma'nın son hali de herkesi şaşırttı. İşte 2 Aralık 2021 Perşembe günü yayınlanan programda ortaya çıkan o detay...

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Son haline inanamayacaksınız! Türkiye günlerce onları konuşmuştu - Esra Erol canlı yayında açıkladı

ATV'nin ve Türkiye'nin en çok izlenen ve beğenilen programlarından Esra Erol'da bugün Fatma'nın son hali herkesi şaşırttı.

HABERİN VİDEOSU

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Son haline inanamayacaksınız! Türkiye günlerce onları konuşmuştu - Esra Erol canlı yayında açıkladı

Anne Oruç'un iddialarının ardından da Fatma, Ahmet ve kaynanası canlı yayına bağlanmıştı ve Fatma, kaynanasıyla yaşadığını, dini nikahlı eşin evde kalmadığını ve çocuklara da kaynanasıyla birlikte baktıklarını açıklamıştı.

Bu bağlantıdan sonra Esra Erol'un daveti üzerine stüdyoya gelen Fatma, evin sorumluluğunu üstlendiğini, Gülşah'ın da arada sırada çocuklar için geldiğini söylemişti.

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Son haline inanamayacaksınız! Türkiye günlerce onları konuşmuştu - Esra Erol canlı yayında açıkladı

Ayrıca Fatma ve Ahmet'le yaşadığını da itiraf etmişti.

Ahmet'in kendisine hırsızlık yaptırdığını ve başka erkeklere sattığını da belirten Gülşah, kendi yolunu çizmek istediğini belirterek Esra Erol'dan yardım istemişti.

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Son haline inanamayacaksınız! Türkiye günlerce onları konuşmuştu - Esra Erol canlı yayında açıkladı

Türkiye'nin konuştuğu olay sonrasında Fatma baba evine geri dönmeyi kabul etmişti.