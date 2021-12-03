03 Aralık 2021, Cuma
Son haline inanamayacaksınız! Türkiye günlerce onları konuşmuştu - Esra Erol canlı yayında açıkladı
Yıllardır ATV ekranında kayıpların bulunduğu, sevenlerin yeniden kavuştuğu, birbirinden sıra dışı gizemli olayların aydılığa kavuştuğu Esra Erol'da programında Fatma'nın hikayesi yürekleri yaktı. 2 Aralık 2021 Perşembe günü Esra Erol yaşanan son dakika gelişmesini canlı yayında paylaştı.
İşte evli ve çocuklu bir adam kaçırıldığı ve şiddet gördüğü iddia edilen Fatma'nın ortaya çıkan son görünüleri... Saçlarını kazımışlar!
Giriş Tarihi: 03.12.2021 02:01 Güncelleme Tarihi: 03.12.2021 02:07
- 1
- 8
- 2
- 8
- 3
- 8
- 4
- 8
- 5
- 8