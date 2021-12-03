Son haline inanamayacaksınız! Türkiye günlerce onları konuşmuştu - Esra Erol canlı yayında açıkladı

Anne Oruç'un iddialarının ardından da Fatma, Ahmet ve kaynanası canlı yayına bağlanmıştı ve Fatma, kaynanasıyla yaşadığını, dini nikahlı eşin evde kalmadığını ve çocuklara da kaynanasıyla birlikte baktıklarını açıklamıştı.

Bu bağlantıdan sonra Esra Erol'un daveti üzerine stüdyoya gelen Fatma, evin sorumluluğunu üstlendiğini, Gülşah'ın da arada sırada çocuklar için geldiğini söylemişti.