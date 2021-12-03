3 Aralık Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Zuhal Topal'ın sunumuyla ekranlara gelen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın kazanan yarışmacısı merak ediliyor. Hafta boyunca büyük heyecana sahne olan yarışmada kazanan isim 15 bin TL'lik ödülün sahibi olacak. Yarışmanın takipçileri bu haftanın kazanan ismini merak ediyor. İşte, 3 Aralık Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? Büyük ödül ve haftanın kazananı...

ZUHAL TOPAL BU HAFTA YARIŞMACILARI KİMLER?

Aysun Kılıç

Semih Karaduman

Merve Abbasoğlu

Merve Sancak Genç

Oktay Kalabalık