Kaderimin Oyunu dizisi nerede, hangi ilde çekiliyor? Kaderimin Oyunu dizisi oyuncu kadrosu ve konusu...

Bunun üzerine kızını korumak uğruna, çocuklarıyla beraber dönüşü olmayan bir yolculuğa sürüklenen Asiye'nin yolu, kendilerine yardım eden hiç tanımadığı bir yabancı olan Mahir ile kesişir.

İnsani duygularla onlara yardımcı olan ve arabasına alan Mahir, verdiği bu kararla hem kendisinin hem de Asiye ve çocuklarının kaderini değiştireceğinden henüz habersizdir. Mahir sayesinde Demirhan Konağı'na sığınan Asiye için bu bir kurtuluş değil, yepyeni bir savaşın başlangıcıdır.