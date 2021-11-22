MasterChef kim elendi, kim gitti? 21 Kasım MasterChef hangi yarışmacı veda etti? İşte elenen isim...

MasterChef kim elendi, kim gitti? 21 Kasım MasterChef hangi yarışmacı veda etti? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MasterChef 2021'de kırmızı ve mavi takımlar arasından altı farklı isim eleme potasına girmişti. Pazar akşamı eleme adayları mantar ürünüyle yaratıcı tabak çıkarmak için mücadele etti. Azize, Pelin ve Safanur son üçe kalarak yeniden tezgah başına geçti ve Mehmet Şef'in imza tabağı olan Creme Fontana ile yarışmada kalmak için performans sergiledi.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef'te eleme potasında yarışmacılar mantar ana ürünü ile tabaklarını çıkardı ve Tahsin, Sergen ile Hasan potadan son anda kurtuldu. Azize, Pelin ve Safanur ise Mehmet Şef'in imza tabağı olan Creme Fontana ile yarışmada kalmak için performans sergiledi. Pelin tabağı en başarılı yapan isim olarak potadan çıktı ve Azize ile Safanur arasından son ikiye kaldı. Bu isimlerden Azize yarışmadan elenerek MasterChef hayallerine veda etti.