22 Kasım 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Gelinim Mutfakta sunucusu Ezgi Sertel kimdir? 22-26 Kasım Gelinim Mutfakta sunucusu kim oldu?

Gelinim Mutfakta sunucusu Ezgi Sertel kimdir? 22-26 Kasım Gelinim Mutfakta sunucusu kim oldu?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.11.2021
ABONE OL
Gelinim Mutfakta sunucusu Ezgi Sertel kimdir? 22-26 Kasım Gelinim Mutfakta sunucusu kim oldu?

Ezgi Sertel kimdir? Gelinim Mutfakta sunucusu Ezgi Sertel kimdir? 22-26 Kasım Gelinim Mutfakta sunucusu arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. Kanal D’de hafta içi her gün yayınlanan programda, her hafta yeni bir sunucu ekranlara çıkıyor. Bu haftanın sunuculuğunu ise Ezgi Sertel yapacak. Peki; Gelinim Mutfakta sunucusu Ezgi Sertel kimdir?

Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında, 4 gelin ve kayınvalideleri en yüksek puanı toplayıp altınları kazanmaya çalışıyor. Programa her hafta bir sunucu konuk olarak katılıyor. Sunucuların kim olduğu da merak edilen konuların başında geliyor. Peki; Ezgi Sertel kimdir? Gelinim Mutfakta sunucusu Ezgi Sertel kim? İşte merak edilen soruların yanıtları!

EZGİ SERTEL KİMDİR?

Türk oyuncu ve sunucu Ezgi Sertel, 1 Ekim 1981'de Karabük'ün Safranbolu ilçesinde dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Orman Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

2007 yılında Zeynep Öğretmen karakteriyle tanındı. Ancak asıl popülerliğini sunduğu Yemek programlarıyla yakaladı.

Oyunculuğun yanı sıra sunuculuk da yapan Ezgi Sertel Show TV'de yayınlanan Lezzet Haritası isimli programla Anadolu'da birçok şehri dolaşarak o şehrin yemeklerini ve kültürünü tanıttı.

2016 yılında oyuncu Ozan Çobanoğlu ile nikah masasına oturdu. Ezgi Sertel bu hafta Gelinim Mutfakta programının sunuculuğunu üstlenecek.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA