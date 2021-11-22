Gelinim Mutfakta sunucusu Ezgi Sertel kimdir? 22-26 Kasım Gelinim Mutfakta sunucusu kim oldu?

Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında, 4 gelin ve kayınvalideleri en yüksek puanı toplayıp altınları kazanmaya çalışıyor. Programa her hafta bir sunucu konuk olarak katılıyor. Sunucuların kim olduğu da merak edilen konuların başında geliyor. Peki; Ezgi Sertel kimdir? Gelinim Mutfakta sunucusu Ezgi Sertel kim? İşte merak edilen soruların yanıtları!