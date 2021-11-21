Hangi Yeşilçam oyuncusunun bilinen adı gerçek adı değil, sahne adıdır? ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor. Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı. Hangi Yeşilçam oyuncusunun bilinen adı gerçek adı değil, sahne adıdır?

SORU: Hangi Yeşilçam oyuncusunun bilinen adı gerçek adı değil, sahne adıdır?

A: Türkan Şoray

B: Ediz Hun

C: Filiz Akın

D: Kartal Tibet

CEVAP: C