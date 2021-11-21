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Muazzez Ersoy’dan samimi itiraf: Annemin aldığı altın bilezikleri bozdurup sahne kıyafeti aldım!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 21.11.2021
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Muazzez Ersoy’dan samimi itiraf: Annemin aldığı altın bilezikleri bozdurup sahne kıyafeti aldım!

Ünlü sanatçı Muazzez Ersoy A Para ekranlarınlar izleyicisi ile buluşan ‘Biz Bize’ adlı programa konuk oldu. Ersoy, programda şöhret yıllarının başlarında yaşadığı zorlu günlerle ilgili oldukça samimi açıklamalar yaptı. Muazzez Ersoy’un ilk sahne kostümü itirafı ise oldukça dikkat çekti.

A Para ekranlarında yayınlanan Sinan Özedincik ile Sonat Bahar'ın sunumuyla izleyicisi ile buluşan 'Biz Bize' programına konuk olan usta sanatçı Muazzez Ersoy, ilk sahne kıyafetini nasıl aldığını ve özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalar yaptı.

'SALGIN KİLO ALDIRDI'

Muazzez Ersoy salgın sürecinde 3-4 kilo aldığını belirtti ve günde bir öğün yemek yediğini açıkladı. Muazzez Ersoy, sözlerine şu şekilde devam etti, "Uzun yıllar önce uzak doğu sporu yaptım, halter çalışması yaptım. Şimdi artık sporu sahnede koşturarak yapıyorum."

'ANNEMİN ALDIĞI ALTIN BİLEZİKLERİ BOZDURUP SAHNE KIYAFETİ ALDIM'

"Sahnede o kadar çok efor sarf ediyorum ki, kostüm üstüme yapışıyor. Su içinde kalıyorum gerçekten. Ben rahmetli annemin doğum günümde bana aldığı iki altın bileziği ondan habersiz bozdurarak ilk kostümümü almıştım."

'ESTETİĞE KARŞI DEĞİLİM'

"O şekilde sahneye çıktım. Önümde benim gibi düşünenler olmadığı için zorluk çektim. Ben de kostümlerimi sahneye yeni çıkacak olan güzel kızlarımıza hediye ediyorum. Doğru ve doğal görünümü koruduğu sürece estetiğe karşı değilim."

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