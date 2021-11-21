Muazzez Ersoy’dan samimi itiraf: Annemin aldığı altın bilezikleri bozdurup sahne kıyafeti aldım!

A Para ekranlarında yayınlanan Sinan Özedincik ile Sonat Bahar'ın sunumuyla izleyicisi ile buluşan 'Biz Bize' programına konuk olan usta sanatçı Muazzez Ersoy, ilk sahne kıyafetini nasıl aldığını ve özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalar yaptı.