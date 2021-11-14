Muazzez Ersoy öve öve bitiremedi! "Turkuvaz Medya’da gazeteci olasım geldi"

"HASRET GİDERME FIRSATIM OLDUĞU İÇİN ÇOK SEVİNDİM"

Pandemi döneminde uzun süre sosyalleşmeden yaşadığını anlatan Ersoy, bu konuda ne kadar dikkatli olduğunun da altını çizdi. Son dönemlerde hem müzik dünyasında hem de birçok sektörde yaşanan hareketlenmeden ötürü çok mutlu olduğunu belirten sanatçı, "Sizinle bir araya geldiğim ve hasret giderme fırsatım olduğu için çok sevindim" dedi.