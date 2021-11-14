Muazzez Ersoy öve öve bitiremedi! "Turkuvaz Medya’da gazeteci olasım geldi"
Türk sanat müziğinin sevilen sanatçısı Muazzez Ersoy, Turkuvaz Medya Grubu’nun yeni binasını ziyaret etti. Salgın sürecinde uzun zaman sosyalleşmeden yaşadığını belirten Ersoy, bu meselede ne kadar dikkatli olduğuna da vurgu yaptı. Muazzez Ersoy, gezi esmasında, “Burası adeta bir şehir gibi, benim de gazeteci olasım geldi” ifadelerini kullandı.
Türk sanat müziğinin usta isimlerinden Muazzez Ersoy, geçen gün Turkuvaz Medya Grubu'nun Eyüpsultan'daki yeni binasını ziyaret etti. Ek Yayınlar Yönetmeni Sinan Özedincik'in ev sahipliğinde yapılan buluşmada keyifli dolu anlar yaşandı.
Ersoy, sohbeti esnasında gelecek günlerde çıkaracağı yeni şarkısından da söz etti. Alışılmışın dışında bir soundla müzikseverlerin karşısına çıkacağını belirten Muazzez Ersoy, Yücel Arzen imzalı Aşk Versin Kararını adlı şarkısını da ilk defa dinletti.
"HASRET GİDERME FIRSATIM OLDUĞU İÇİN ÇOK SEVİNDİM"
Pandemi döneminde uzun süre sosyalleşmeden yaşadığını anlatan Ersoy, bu konuda ne kadar dikkatli olduğunun da altını çizdi. Son dönemlerde hem müzik dünyasında hem de birçok sektörde yaşanan hareketlenmeden ötürü çok mutlu olduğunu belirten sanatçı, "Sizinle bir araya geldiğim ve hasret giderme fırsatım olduğu için çok sevindim" dedi.
STÜDYOLARA HAYRAN KALDI
Gazetecilerle sohbet eden Ersoy, daha sonra sayfaları inceleyerek haberler ve gündem hakkında bilgi aldı. Ünlü şarkıcı ardından stüdyoları teker teker gezdi. Önce reji odasına uğradı. Ardından da stüdyolara bakıp hayranlığını dile getirdi.
"ŞEHİR GİBİ"
Ersoy, "Avrupa'nın en büyük medya merkezi olan Turkuvaz Medya Merkezi'ni ziyaret ettim. Orada çalışan ve yıllardır beraber yol aldığım arkadaşlarımla bir araya geldim. Ne güzel bir bina inşa etmişsiniz. Başarılarınız daim olsun. Yeni medya binanız sevimli, şirin bir şehir gibi… Son teknoloji ile donatılan, böyle akıllı bir binada çalışma imkanını görünce insanın gazeteci olası geliyor. Gerçekten çok şanslısınız" dedi.
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