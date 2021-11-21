Kazaya karışan YouTuber ve iş insanı Ala Tokel polisi beklemeden kaçtı
Hem YouTube videolarıyla adından sık sık söz ettiren hem de Türkiye’nin ve dünyanın pek çok şehrinde makyaj stüdyosu açarak iş başarısıyla takdir toplayan Ala Tokel, geçen akşam Ulus'ta bir trafik kazasına karıştı. Gazetecileri karşısında görünce büyük bir şaşkınlık yaşayan Ala Tokel, polis gelmeden olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Tokel, kendisini çeken magazincilere "Ne çekiyorsunuz?" ifadeleriyle tepki gösterdi.
Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile kısa bir aşk yaşayan YouTube'da çektiği videolar ve makyaj stüdyolarıyla ile popülaritesini Ala Tokel, geçen gece Ulus'ta olaylı bir kazaya karıştı.
PANİK OLDU
Tokel'in şoförü, bir araca çarptı.
Ünlü YouTuber olay yerine gelen gazetecileri karşısında görünce panik yaptı.
Olay yerinden ayılmaya çalışan Tokel'e çarptığı araçtaki kişiler "Araç kiralık, polis çağıracağız" dedi. Basın mensupları olay anından görüntü almaya devam etti.
"NE ÇEKİYORSUN?"
Gazetecilere "Ne çekiyorsun?" diye tepki gösteren Tokel'in şoförü olaya dahil olarak görüntü almalarını engellemeye çalıştı.
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