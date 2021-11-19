19 Kasım Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ekranların en fazla takip edilen yarışma programları arasında yer alan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kazanan isim merak ediliyor. Hafta boyuca en iyi yemeği yapanın büyük ödülü kazandığı programda kısa süre sonra büyük ödül sahibini bulacak. İşte, 19 Kasım Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? İşte bu haftanın kazananı...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI

Onur Özuyanık

Beyza Yılmaz

Sinem

Gaye

İsmail Keskin