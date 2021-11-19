Titanik hangi limandan kalktı? Titanik gemisi seferlerine nereden başlamıştır?
MAGAZİN ahaber.com.tr
Titanik hangi limandan kalktı? Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Kim Milyoner Olmak İster programındaki Titanik hangi limandan kalktı? Titanik gemisi seferlerine nereden başlamıştır?
Titanik hangi limandan kalktı? Titanik gemisi seferlerine nereden başlamıştır? ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor. Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı. Titanik hangi limandan kalktı? Titanik gemisi seferlerine nereden başlamıştır?
SORU: Titanik hangi limandan kalktı? Titanik gemisi seferlerine nereden başlamıştır?
CEVAP: İngiltere