Titanik hangi limandan kalktı? Titanik gemisi seferlerine nereden başlamıştır? ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor. Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı. Titanik hangi limandan kalktı? Titanik gemisi seferlerine nereden başlamıştır?

SORU: Titanik hangi limandan kalktı? Titanik gemisi seferlerine nereden başlamıştır?

CEVAP: İngiltere