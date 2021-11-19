Yeni dizi Yalnız Kurt oyuncuları kimdir, konusu nedir? Yalnız Kurt ne zaman başlayacak?

YALNIZ KURT OYUNCULARI KİMDİR?

Golyat'a karşı verilen mücadelenin destansı hikayesini ekrana taşıyacak olan Yalnız Kurt dizisinin oyuncu kadrosunda Cihan Ünal, Damla Colbay, Kürşat Alnıaçık, Murat Han, Hasan Deniz Yaran, Polat Bilgin ve Deniz Evin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Kurtlar Vadisi tadında olacağı söylenen Yalnız Kurt yaşadığımız dünyanın perde arkasında neler olduğuna ışık tutabilecek çok etkili bir hikaye geliyor. Hikayenin detayları ise şöyle: Golyat isimli bir küresel gücün yaptıklarını ve buna karşı verilen mücadeleyi anlatacak olan Yalnız Kurt isimli dizide günümüz dünyasının perde arkasındaki birçok oyunun detaylarını görebileceksiniz.