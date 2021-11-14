Simge Barankoğlu tutuklandı mı? Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu kimdir, kaç yaşında?
Simge Barankoğlu tutuklandı mı? Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu kimdir, kaç yaşında? Sosyal medyada 'Örümcek, korktun mu? Yılan, korktun mu?’ tarzında videolar çeken ve bir dönem popüler olan genç fenomen Simge Barankoğlu, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi’nin araştırması sonrası Barankoğlu’nu tutukladı. Peki; Simge Barankoğlu kimdir?
Simge Barankoğlu tutuklandı mı? Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu kimdir, kaç yaşında? Bir dönem sosyal medyada çektiği videolarla popüler olan; 'Örümcek, korktun mu? Yılan, korktun mu?' sözleriyle hatırlanan Simge Barankoğlu, dolandırıcılık operasyonu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Peki; Simge Barankoğlu kimdir?
SİMGE BARANKOĞLU KİMDİR?
Adnan Menderes Üniversitesi mezunu olan 1995 doğumlu Simge Barankoğlu, aslen İzmir Ödemiş'lidir. Sosyal medya hesabı üzerinden cesur pozlar ve videolar paylaşan Simge Barankoğlu, 'Örümcek, korktun mu? Yılan, korktun mu? Korkmadın mı?' sözleriyle yeni bir akım başlatmıştı. İnsanlar sosyal medyada Simge'nin videosunu o dönemde taklit etmeye başlamıştı.
Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı reklam anlaşmaları ile sağlıyorum ifadesinde bulunan Simge Barankoğlu, DHA'nın haberine göre tutuklanan Simge Barankoğlu'nun, ifadesinde, 'Sosyal medya fenomeniyim. Geçimimi reklam alarak sağlıyorum. Soruşturmaya konu bu eylem de diğer reklamlar gibiydi. Ben tarafları ve müştekileri tanımıyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum' dedi.
SİMGE BARANKOĞLU TUTUKLANDI MI?
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, sosyal medyada para ödülü kazanıldığı belirtilip, 'vergisi' adı altında vatandaştan para alarak, dolandırıcılık yaptığı öne sürülen suç şebekesine yönelik ihbar üzerine soruşturma başlattı. Ekipler, dolandırıcılık şebekesinin, kullanıcıları sosyal medya üzerinden oynanan oyundan para ödülü kazandıkları ancak belli miktarda vergiyi vererek ödülü alabilecekleri yalanıyla kandırdığını tespit etti. Polis, 10 Kasım'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla aralarında sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu ve Yeşim Aydın'ın da bulunduğu 18 kişiyi gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından dün akşam adliyeye sevk edilen şüphelilerden Barankoğlu ve Aydın'ın da aralarında bulunduğu 16'sı tutuklandı, 2'si ise serbest bırakıldı.
Tutuklanan Simge Barankoğlu'nun, ifadesinde, "Sosyal medya fenomeniyim. Geçimimi reklam alarak sağlıyorum. Soruşturmaya konu bu eylem de diğer reklamlar gibiydi. Ben tarafları ve müştekileri tanımıyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.
Tutuklanan Yeşim Aydın'ın da "Geçimimi sosyal medyada reklam yaparak sağlıyorum. Bu kişiler benimle temasa geçip reklam vermek istediklerini söyledi. Ben de işim bu olduğu için kabul ettim. Böyle bir dolandırıcılık suçunun işlendiğini bilseydim asla kabul etmezdim. Bana verilen isim ve soyadlarının sahte olduğunu emniyette öğrendim. Kimseyi dolandırmak için çalışmadım. Müştekilerin hiçbiri ile iletişime geçmedim, para istemedim. Sadece reklam ücreti aldım. Çok üzgünüm" dediği öğrenildi.
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