Simge Barankoğlu tutuklandı mı? Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu kimdir, kaç yaşında?

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı reklam anlaşmaları ile sağlıyorum ifadesinde bulunan Simge Barankoğlu, DHA'nın haberine göre tutuklanan Simge Barankoğlu'nun, ifadesinde, 'Sosyal medya fenomeniyim. Geçimimi reklam alarak sağlıyorum. Soruşturmaya konu bu eylem de diğer reklamlar gibiydi. Ben tarafları ve müştekileri tanımıyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum' dedi.

SİMGE BARANKOĞLU TUTUKLANDI MI?

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, sosyal medyada para ödülü kazanıldığı belirtilip, 'vergisi' adı altında vatandaştan para alarak, dolandırıcılık yaptığı öne sürülen suç şebekesine yönelik ihbar üzerine soruşturma başlattı. Ekipler, dolandırıcılık şebekesinin, kullanıcıları sosyal medya üzerinden oynanan oyundan para ödülü kazandıkları ancak belli miktarda vergiyi vererek ödülü alabilecekleri yalanıyla kandırdığını tespit etti. Polis, 10 Kasım'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla aralarında sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu ve Yeşim Aydın'ın da bulunduğu 18 kişiyi gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından dün akşam adliyeye sevk edilen şüphelilerden Barankoğlu ve Aydın'ın da aralarında bulunduğu 16'sı tutuklandı, 2'si ise serbest bırakıldı.