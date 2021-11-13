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Çağla Şıkel'i çıldırtan soru! Ateş püskürdü

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 13.11.2021
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Çağla Şıkel’i çıldırtan soru! Ateş püskürdü

Geçtiğimiz hafta bir erkekle el ele görüntülenen Çağla Şıkel, aşk soruları sonrası çıldırdı. Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi çıkışı görüntülenen Şıkel, aşk iddialarına ateş püskürdü.

Çağla Şıkel, önceki gün Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi çıkışı görüntülendi.

Duygu dolu anlar yaşayan ünlü sunucu, "Çocukluğum burada geçti. Annem beni buraya otobüsle getirirdi. Bütün dansçı arkadaşlarım şimdi hoca" dedi.

Geçtiğimiz hafta bir erkekle el ele görüntülenen Şıkel, aşk soruları karşısında gerildi. Ünlü model, "Kafanıza göre yazıyorsunuz" diyerek iddiaları yalanladı.

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