Son dakika açıklaması: Hakan Ural öldü mü? Hakan Ural'ın son sağlık durumu nasıl? Hakan Ural kimdir, kaç yaşında?
Hakan Ural'ın son sağlık durumu merak edilen konuların başında geliyor. Neler Oluyor Hayatta programının sunucularından Hakan Ural, sağlık sorunların nedeniyle bir süredir ekranlara çıkmıyordu. Ünlü sunucunun son durumunu sunucu Nur Tuğba Namlı açıkladı. Peki, Hakan Ural öldü mü? Hakan Ural son sağlık durumu nasıl? Hakan Ural'ın hastalığı nedir? Hakan Ural kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte haberin detayları...
Hakan Ural son sağlık durumu nasıl? Sosyal medyada çıkan "Hakan Ural öldü" iddialarının ardından internet üzerinde araştırmalar hız kazanmıştı. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle programa çıkmayan Hakan Ural'ın sağlık durumu hakkında programdaki partneri Nur Tuğba Namlı'dan son dakika açıklaması geldi. Peki, Hakan Ural öldü mü, son sağlık durumu nasıl? Hakan Ural'ın hastalığı nedir? İşte son gelişmeler...
HAKAN URAL SON SAĞLIK DURUMU NASIL?
Sunucu Hakan Ural'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Kovid-19'a yakalan Hakan Ural'ın tedavisi sürüyor. Neler Oluyor Hayatta programının sunucusu Hakan Ural'ın programdaki partneri Nur Tuğba Namlı, sosyal medyada çıkan iddiaların ardından açıklamalarda bulundu.
Nur Tuğba Namlı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Merak ettiğinizi biliyorum. Açıklama beklediğinizi de biliyorum. Her gün güncelliyoruz. Hakan'ın sağlık durumu ile ilgili merak edilecek hiçbir şey yok. Daha önce yinelediğim gibi diğer haberlere lütfen itibar etmeyin. Hakan Ural'ın sağlık durumu gayet iyi. Sadece tedavi ve tedbir amaçlı hastanede. Birkaç gün bizden uzak ama en kısa sürede bizlerle olacak. Maalesef böyle yalan yanlış haberler dolaşıyor. Her gün söylesek de, her gün 'hayır böyle değil, şöyle' desek de yinelemek zorunda kalıyoruz maalesef."
HAKAN URAL KİMDİR?
Hakan Ural, 10 Mayıs 1967 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi Ceyhan Cem, babası şarkıcı Selçuk Ural'dır. Babası, 16 yaşına kadar çocuğu olduğunu kabul etmedi ancak 17 yaşına geldiğinde babasının velayetine geçti. Fındıkzade'de anneannesinin evinde büyüdü.
Çocukluğunda ayakkabı boyadı, elektrikçide çalıştı, su sattı. 16 yaşında mankenlik yapmaya başladı. Ardından Yeşilçam'dan üst üste teklifler almaya başladı. Fakat okulu nedeniyle Amerika'ya gitti. 21 yaşında Sibel Can ile evlendi, iki çocuğu oldu. İlk olarak 1986 yılında Banu Alkan ile birlikte oynadığı Mavi Yolculuk filmi ile tanınan Hakan Ural, 1987 yılında Serpil Çakmaklı, Harika Avcı, Oya Aydoğan gibi birçok isimle başrol oynadı. Sibel Can ile evliliği süresince emlakçılık yaptı.
1999'da sahte çürük raporu aldığı gerekçesiyle 10 ay hapis cezasına çarptırılan Hakan Ural, 3713 sayılı Şartlı Tahliye Yasası'ndan yararlanarak cezasının 5'te 2'sini yattıktan sonra tahliye edildi ve askere alındı. Acemi eğitimini Hatay'da yaptı, kalan aylarını da Van'da asker olarak geçirdi.
2010 yılında başrollerinde Kadir İnanır'ın oynadığı "İpsiz Recep" adlı dizide Burcu Kara, Nihat Nikerel, Mesut Akusta ile beraber rol aldı.
2009 yılında "Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi" adlı sinema filminde Aydemir Akbaş, Şafak Sezer, Ali Sürmeli ile birlikte oynadı.
2012 yılında "Araf Zamanı" adlı dizide, Saruhan Hünel, Selin Ortaçlı, Sermin Hürmeriç, Kürşat Başar, Burak Sergen ile beraber rol aldı.
2014 yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatını anlatan Kod Adı: K.O.Z. filminde oynadı. Cem Kurtoğlu'nun Recep Tayyip Erdoğan'ı canlandırdığı filmde Hazım Körmükçü, Tolga Karel, Günay Musayeva, Turgay Tanülkü, Orhan Kılıç, Hakan Ural, Yılmaz Gruda gibi oyuncular rol aldı.
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- Son dakika açıklaması: Hakan Ural öldü mü? Hakan Ural'ın son sağlık durumu nasıl? Hakan Ural kimdir, kaç yaşında?
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