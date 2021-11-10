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Müjde geldi! Yalnız Kurt dizisi ne zaman başlıyor? Yalnız Kurt oyuncuları kimler? İşte konusu ve oyuncu kadrosu...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.11.2021
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Müjde geldi! Yalnız Kurt dizisi ne zaman başlıyor? Yalnız Kurt oyuncuları kimler? İşte konusu ve oyuncu kadrosu...

Yalnız Kurt dizisi ne zaman başlıyor? Osman Sınav'ın yönetmenliğini üstlendiği Yalnız Kurt dizisinden müjdeli haber geldi. atv ekranlarında fırtına estirecek yeni dizinin çekimlerine başlandığı bildirildi. Bu gelişmelerin ardından dizinin oyuncu kadrosu ve konusu merak edilmeye başlandı. Peki, Yalnız Kurt dizisi ne zaman başlıyor? Yalnız Kurt oyuncuları kimler? İşte Yalnız Kurt konusu ve oyuncu kadrosu...

Yalnız Kurt dizisi ne zaman başlıyor? Türk televizyon tarihinde köklü bir geçmişe sahip olan, yıllarca en sevilen ve en çok izlenen yapımlara imza atan atv, yeni dizisi Yalnız Kurt ile izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Güçlü kadrosuyla dikkat çeken diziden müjdeli haberler gelmeye başladı. Peki, Yalnız Kurt dizisi ne zaman başlıyor? Yalnız Kurt oyuncuları kimler? İşte Yalnız Kurt konusu ve oyuncu kadrosu...

YALNIZ KURT NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Deli Yürek ve Kurtlar Vadisi gibi birçok popüler dizi ve filmde imzası bulunan duayen yönetmen Osman Sınav'ın yeni projesi Yalnız Kurt'un çekimlerine başlandı. Dizinin hangi tarihte yayınlanacağı henüz belli olmasa da, 2022'nin ilk çeyreğinde yayın hayatına başlaması bekleniyor. Yayın tarihi hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

YALNIZ KURT OYUNCU KADROSU

atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak dizinin kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Deniz Yaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun oturduğu, yapımını Sinagraf'ın, yapımcılığını Osman Sınav'ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği dizinin, senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze kaleme alıyor.

YALNIZ KURT KONUSU NEDİR?

Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya hazırlanan "Yalnız Kurt" geçmiş dönem darbeleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak. Toplumsal kırılmaların ışığında iyilerle kötüler arasında amansız mücadele ve yakın tarihteki dönüm noktaları da ekrana taşınacak.

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