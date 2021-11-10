Müjde geldi! Yalnız Kurt dizisi ne zaman başlıyor? Yalnız Kurt oyuncuları kimler? İşte konusu ve oyuncu kadrosu...

Yalnız Kurt dizisi ne zaman başlıyor? Türk televizyon tarihinde köklü bir geçmişe sahip olan, yıllarca en sevilen ve en çok izlenen yapımlara imza atan atv, yeni dizisi Yalnız Kurt ile izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Güçlü kadrosuyla dikkat çeken diziden müjdeli haberler gelmeye başladı. Peki, Yalnız Kurt dizisi ne zaman başlıyor? Yalnız Kurt oyuncuları kimler? İşte Yalnız Kurt konusu ve oyuncu kadrosu...

YALNIZ KURT NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Deli Yürek ve Kurtlar Vadisi gibi birçok popüler dizi ve filmde imzası bulunan duayen yönetmen Osman Sınav'ın yeni projesi Yalnız Kurt'un çekimlerine başlandı. Dizinin hangi tarihte yayınlanacağı henüz belli olmasa da, 2022'nin ilk çeyreğinde yayın hayatına başlaması bekleniyor. Yayın tarihi hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.