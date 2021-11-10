Müjde geldi! Yalnız Kurt dizisi ne zaman başlıyor? Yalnız Kurt oyuncuları kimler? İşte konusu ve oyuncu kadrosu...
Yalnız Kurt dizisi ne zaman başlıyor? Osman Sınav'ın yönetmenliğini üstlendiği Yalnız Kurt dizisinden müjdeli haber geldi. atv ekranlarında fırtına estirecek yeni dizinin çekimlerine başlandığı bildirildi. Bu gelişmelerin ardından dizinin oyuncu kadrosu ve konusu merak edilmeye başlandı. Peki, Yalnız Kurt dizisi ne zaman başlıyor? Yalnız Kurt oyuncuları kimler? İşte Yalnız Kurt konusu ve oyuncu kadrosu...
Yalnız Kurt dizisi ne zaman başlıyor? Türk televizyon tarihinde köklü bir geçmişe sahip olan, yıllarca en sevilen ve en çok izlenen yapımlara imza atan atv, yeni dizisi Yalnız Kurt ile izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Güçlü kadrosuyla dikkat çeken diziden müjdeli haberler gelmeye başladı. Peki, Yalnız Kurt dizisi ne zaman başlıyor? Yalnız Kurt oyuncuları kimler? İşte Yalnız Kurt konusu ve oyuncu kadrosu...
YALNIZ KURT NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Deli Yürek ve Kurtlar Vadisi gibi birçok popüler dizi ve filmde imzası bulunan duayen yönetmen Osman Sınav'ın yeni projesi Yalnız Kurt'un çekimlerine başlandı. Dizinin hangi tarihte yayınlanacağı henüz belli olmasa da, 2022'nin ilk çeyreğinde yayın hayatına başlaması bekleniyor. Yayın tarihi hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.
YALNIZ KURT OYUNCU KADROSU
atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak dizinin kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Deniz Yaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.
Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun oturduğu, yapımını Sinagraf'ın, yapımcılığını Osman Sınav'ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği dizinin, senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze kaleme alıyor.
YALNIZ KURT KONUSU NEDİR?
Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya hazırlanan "Yalnız Kurt" geçmiş dönem darbeleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak. Toplumsal kırılmaların ışığında iyilerle kötüler arasında amansız mücadele ve yakın tarihteki dönüm noktaları da ekrana taşınacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Müjde geldi! Yalnız Kurt dizisi ne zaman başlıyor? Yalnız Kurt oyuncuları kimler? İşte konusu ve oyuncu kadrosu...
- Son dakika açıklaması: Hakan Ural öldü mü? Hakan Ural'ın son sağlık durumu nasıl? Hakan Ural kimdir, kaç yaşında?
- Kuraklık destekleri ne zaman ödenecek? 2021 çiftçi kuraklık desteği ne zaman yatacak? Tarih belli oldu mu?
- KYK başvuru son gün! 2021-2022 KYK burs başvurusu saat kaçta bitecek? Burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır?
- En duygusal 10 Kasım mesajları! Resimli, anlamlı, kısa ve öz 10 Kasım Atatürk'ü anma mesajları burada
- 10 Kasım en güzel Atatürk fotoğrafları! Atatürk'ün arşivlerden çıkan hiç görülmemiş en son resimleri
- Bugün bankalar açık mı, kapalı mı? 10 Kasım Çarşamba bankalar çalışıyor mu? Banka çalışma saatleri...
- Son dakika: Çin'den Kovid-19'a karşı ilaç müjdesi! Acil kullanım onayı için başvuru yapıldı
- Squid Game dizisi 2. sezon ne zaman başlıyor? Netflix ile Squid Game 2. sezonu gelecek mi?
- KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs ve kredi ödemeleri hangi tarihte başlayacak? İşte takvim...
- 2022 yılında KPSS sınavları hangi tarihte? 2022 KPSS ortaöğretim, önlisans ve lisans sınavları ne zaman? İşte takvim...
- Doğu Aras Enerji ne zaman işlem görecek? Doğu Aras Enerji halka arz sonuçları, hisse kodu açıklandı mı?