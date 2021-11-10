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Halsey DNA testi sonucunu açıkladı: Yüzde 11 Türk’üm

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 10.11.2021
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Halsey DNA testi sonucunu açıkladı: Yüzde 11 Türk’üm

Senaryo yazarı Alev Aydın ile aşk yaşayan Halsey, geçtiğimiz temmuz ayında oğlu Ender Ridley’i kucağına almıştı. Önceki gün İstanbul’a gelen dünyaca ünlü şarkıcı, "Amerika’da yaptırdığım DNA testi sonucunda yüzde 11 Türk çıktım" dedi.

Amerikalı şarkıcı Halsey, iki yıl önce senaryo yazarı Alev Aydın ile tanıştı. İki sevgilinin temmuz ayında oğulları Ender Ridley dünyaya geldi.

Çift, oğullarını dedeleriyle tanıştırmak için önceki gün İstanbul'a geldi. Ünlü sanatçıyı gittiği Caddebostan'daki kafede gören hayranları, ona sevgi gösterisinde bulundu.

TÜRK ÇIKTIM

Sevgilisi sayesinde biraz Türkçe öğrendiğini söyleyen Halsey, "Anne tarafından İtalyan, Macar, İrlandalı, baba tarafından Afrika-Amerika kökenliyim. Karışık bir kökene sahip olduğum için Amerika'da DNA testi yaptırdım, sonuç ilginçti. Testte yüzde 11 Türk çıktım" dedi ve ekledi: "Ev baklavasını da çok seviyorum."

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