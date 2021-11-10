Halsey DNA testi sonucunu açıkladı: Yüzde 11 Türk’üm

TÜRK ÇIKTIM

Sevgilisi sayesinde biraz Türkçe öğrendiğini söyleyen Halsey, "Anne tarafından İtalyan, Macar, İrlandalı, baba tarafından Afrika-Amerika kökenliyim. Karışık bir kökene sahip olduğum için Amerika'da DNA testi yaptırdım, sonuç ilginçti. Testte yüzde 11 Türk çıktım" dedi ve ekledi: "Ev baklavasını da çok seviyorum."