SON DAKİKA | Yoğun bakıma kaldırıldığı iddia edilmişti! Hakan Ural'ın sağlık durumuna ilişkin en net açıklama geldi
Koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıkan ve sosyal medya hesabından rahatsızlığı nedeniyle dua isteyen Hakan Ural’ın sağlık durumuna ilişkin yoğun bakıma kaldırıldı iddiaları sevenlerini üzmüştü. Kanal D ekranında "Neler Oluyor Hayatta" programını birlikte sundukları yakın arkadaşı Nur Tuğba Namlı ise bu iddiaları yalanlamıştı. Sevenleri "Hakan Ural'ın sağlık durumu nasıl?" sorusuna yanıt arıyordu. Ünlü oyuncu ve sunucu Ural'ın sağlık durumuna ilişkin en net açıklama ise az önce geldi. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...
Son dakika magazin haberi: Geçtiğimiz günlerde Covid-19'a yakalandığı ortaya çıkan ve tedavisine hastanede devam edilen Hakan Ural'ın sağlık durumu sevenleri tarafından sosyal medyada oldukça merak ediliyordu. Yoğun bakıma kaldırıldığı iddia edilen ünlü oyuncunun hastaneden taburcu edildiği belirtildi.
HAKAN URAL'DAN MESAJ VAR
Konuyla ilgili ilk açıklama yine Hakan Ural'dan geldi. Ünlü sanatçı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Arkadaşlar an itibariyle hastaneden taburcu oldum. Her şey yolunda." ifadelerini kullandı. İşte son dakika gelişmesinin ayrıntıları...
COVID-19'A YAKALANMIŞTI
Sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, koronavirüse (COVID-19) yakalanan Hakan Ural'ın programda neden yer almadığı da bu şekilde netlik kazandı.
YOĞUN BAKIMA ALINDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ
Koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldığı iddia edilen Hakan Ural'dan bugün güzel haber geldi. Ünlü sanatçı tedavisinin sona erdiğini ve taburcu olduğunu açıkladı.
HAKAN URAL: HER ŞEY YOLUNDA...
Ural, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Arkadaşlar an itibariyle hastaneden taburcu oldum. Her şey yolunda. Birkaç gün evde istirahat ettikten sonra inşallah beraberiz. İyi dileklerde bulunan, bulunmayan herkese teşekkürler." ifadelerini kullandı.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Ünlü oyuncu ve sunucu Hakan Ural geçtiğimiz günlerde resmi sosyal medya hesabı üzerinden soğuk algınlığına yakalandığını ve hastalığının hafif seyrettiğini duyurmuştu.
PCR SONUCU 1 GÜN SONRA DEĞİŞTİ
İlerleyen günlerde durumu kötüleşen Ural, hastaneye giderek Kovid-19 olup olmadığını anlamak PCR testi yaptırdı. Test sonucu negatif çıkan Ural, şikayetlerinin geçmemesi üzerine bir sonra yeniden test yaptırınca bu kez sonuç pozitif çıktı.
"DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN"
Ural, "Arkadaşlar maalesef süreç her geçen gün daha zorlaştı. Sıkıntılı yani. Bir önceki post iyi dedik ama erken davranmışız. Allah yardımcımız olsun dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullanmıştı.
YOĞUN BAKIMA ALINDIĞI İDDİA EDİLDİ
Hakan Ural'ın testinin pozitif çıkması sonrasında tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Ural'ın sağlık durumunun kötüye gittiği ve yoğun bakıma kaldırıldığı öne sürüldü. Yakın kaynaklardan ise herhangi bir açıklama gelmedi.
PROGRAM PARTNERİ DUYURMUŞTU
Programın diğer sunucusu Nur Tuğba Namlı, Hakan Ural'ın hastalığını canlı yayında açıkladı. Hakan Ural'ın koronavirüse yakalandığını duyuran Namlı, şunları dile getirdi:
"Hakan en kısa sürede burada olacak. Aklınızın takılacağı hiçbir şey yok. Hakan'a malesef Covid-19 tanısı konuldu ama sağlığı çok iyi. Yaptırdığı bütün testler negatif çıktı. Semptomlar artınca pozitife döndü. Kontrol amaçlı hastanede tedavisi devam ediyor. Birkaç gün içinde burada koltuğunda olacak."
HAKAN URAL YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI MI?
Bazı medya organlarının iddiasına göre Hakan Ural'ın durumunun kötü olduğu ve yoğun bakım ünitesine kaldırıldığı belirtildi. Çıkan bu haber kirliliğinin ardından Neler Oluyor Hayatta'nın bugün yayınlanan bölümünde yeni bir açıklama geldi.
Hakan Ural'ın programdaki partneri Nur Tuğba Namlı, Hakan Ural'ın güncel sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Namlı, Hakan Ural'ın sağlık durumu hakkında şu ifadeleri kullandı:
"Hakan Ural, en kısa zamanda bizimle birlikte olacak. Hakan'ın sağlık durumu iyi. Çıkan yalan yanlış haberlere itibar etmeyin."
HAKAN URAL KİMDİR?
Hakan Ural, 10 Mayıs 1967 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Annesi Ceyhan Cem, babası şarkıcı Selçuk Ural'dır. Babası, 16 yaşına kadar çocuğu olduğunu kabul etmedi ancak 17 yaşına geldiğinde babasının velayetine geçti. Fındıkzade'de anneannesinin evinde büyüdü.
SİBEL CAN İLE EVLİLİĞİNDEN 2 ÇOCUĞU VAR
Çocukluğunda ayakkabı boyadı, elektrikçide çalıştı, su sattı. 16 yaşında mankenlik yapmaya başladı. Ardından Yeşilçam'dan üst üste teklifler almaya başladı. Fakat okulu nedeniyle Amerika'ya gitti, geldi. 21 yaşında Sibel Can ile evlendi, iki çocuğu oldu. İlk olarak 1986 yılında Banu Alkan ile birlikte oynadığı Mavi Yolculuk filmi ile tanınan Hakan Ural, 1987 yılında Serpil Çakmaklı, Harika Avcı, Oya Aydoğan gibi birçok isimle başrol oynadı. Sibel Can ile evliliği süresince emlakçılık yaptı.
1999'da sahte çürük raporu aldığı gerekçesiyle 10 ay hapis cezasına çarptırılan Hakan Ural, 3713 sayılı Şartlı Tahliye Yasası'ndan yararlanarak cezasının 5'te 2'sini yattıktan sonra tahliye edildi ve askere alındı. Acemi eğitimini Hatay'da yaptı, kalan aylarını da Van'da asker olarak geçirdi.
2010 yılında başrollerinde Kadir İnanır'ın oynadığı "İpsiz Recep" adlı dizide Burcu Kara, Nihat Nikerel, Mesut Akusta ile beraber rol aldı.
2009 yılında "Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi" adlı sinema filminde Aydemir Akbaş, Şafak Sezer, Ali Sürmeli ile birlikte oynadı.
2010 yılında Metro grubunun sahibi olan Galip Öztürk'e ait otellerin genel koordinatörlüğünü üstlendi.
2012 yılında "Araf Zamanı" adlı dizide, Saruhan Hünel, Selin Ortaçlı, Sermin Hürmeriç, Kürşat Başar, Burak Sergen ile beraber rol aldı.
2014 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatını anlatan Kod Adı: K.O.Z. filminde oynadı. Cem Kurtoğlu'nun Recep Tayyip Erdoğan'ı canlandırdığı filmde Hazım Körmükçü, Tolga Karel, Günay Musayeva, Turgay Tanülkü, Orhan Kılıç, Hakan Ural, Yılmaz Gruda gibi oyuncular rol aldı.
2016 yılında Gürkan Uygun ve Ayça Varlıer'in olduğu Kehribar dizisinde Oğuz Doğu karakterini canlandırdı.
Şimdilerde ise Kanal D'de yayımlanan Neler Oluyor Hayatta adlı sabah programında Nur Tuğba Algül ile birlikte yorumculuk yapmaktadır.
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