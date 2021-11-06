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Şarkıcı Ramazan Günay sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 06.11.2021 Güncelleme Tarihi: 06.11.2021
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Şarkıcı Ramazan Günay sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Rumeli müziğinin sevilen sanatçılarından Ramazan Günay, İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde konser verdiği esnasında kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan 71 yaşındaki sanatçı Günay, yaşamını yitirdi.

Zeytinburnu Belediyesi'nin 15 Temmuz Meydanı'nda gerçekleştirdiği '17. Yöresel Günler' etkinliğinin 7. gününde Zeytinburnu Tüm Rumeli Türkleri Dayanışma Derneği sahne aldı.

Yöresel ikramlardan sonra konser alanındaki sahneye Rumeli'nin sevilen şarkıcılarından Arif Şentürk ve Ramazan Günay beraber el ele çıktı.

ANİDEN YERE YIĞILDI

İki sanatçı 'Aman doktor' türküsünü söyledikleri sırada sanatçı Ramazan Günay bir anda yere yığıldı. Uzun süre kendisine kalp masajı yapılan Günay daha sonra hastaneye kaldırıldı.

KURTARILAMADI

71 yaşındaki sanatçı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Vefat haberinin 15 Temmuz Meydanına ulaşmasının ardından Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un talimatıyla gece iptal edildi.

55 yıllık müzik hayatına yüzlerce türkü sığdıran Ramazan Günay, TV kanallarında program yapıyordu.

Günay'ın cenazesi Küçükçekmece Sultan Murat Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Kanarya Mezarlığı'na defnedilecek.

Sahnedeyken kalp krizi geçirdi, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti SAHNEDEYKEN KALP KRİZİ GEÇİRDİ, TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ
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