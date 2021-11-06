Berdan Mardini’nin yeni aşkı gündeme bomba gibi düştü! Eski eşi Fatoş Yelliler’den zehir zemberek sözler

"BEN OLSAM…"

Hızını alamayan Fatoş Yelliler açıklamasının devamında ise "Ben olsaydım mesela öncelikle ilk pastamı evlatlarımla keser onlarla kutlama yapar o kareleri paylaşırdım sonra hayatımdaki insanla bunu yapardım yine usulünce tabi; yatak odasından karelerle değil nerede sizdeki örf adetler madem bu kadar önemli sizin için?" yorumunda bulundu.