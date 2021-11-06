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Berdan Mardini’nin yeni aşkı gündeme bomba gibi düştü! Eski eşi Fatoş Yelliler’den zehir zemberek sözler

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 06.11.2021 Güncelleme Tarihi: 06.11.2021
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Berdan Mardini’nin yeni aşkı gündeme bomba gibi düştü! Eski eşi Fatoş Yelliler’den zehir zemberek sözler

Ünlü şarkıcı Berdan Mardini ile ayrılma sürecindeyken, modacı Gülşah Saraçoğlu ile birliktelik yaşayan Gökhan Göz'le ilişkisi olduğunu söyleyen Fatoş Yelliler, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Berdan Mardini yayında sevgilisi olduğunu itiraf edince eski eşten cevap gecikmedi. Berdan Mardini’nin eski Fatoş Yelliler eteğinde ne varsa döktü.

Berdan Mardini ve eski eşi Fatoş Yelliler arasındaki tansiyon düşmek bilmiyor. Şarkıcı Berdan Mardini yayında sevgilisi olduğunu açıklayınca eski eşten zehir zemberek yanıt geldi.

Berdan Mardini ile boşanma aşamasındayken, modacı Gülşah Saraçoğlu ile birliktelik yaşayan Gökhan Göz'le ilişkisi olduğunu söyleyen Fatoş Yelliler, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

UYUŞTURUCU KULLANMAKLA SUÇLADI

Eski eşinin itirafıyla büyük şok yaşayan ünlü türkücü çocuklarının velayeti almış ve Yelliler'i uyuşturucu kullanmakla suçlamıştı. Karşılıklı olarak suçlamalar devam ederken Mardini canlı yayında sevgilisi olduğunu söyledi.

AŞK DOLU SÜRPRİZ

Yatağını Mardini için süsleyen sevgilisiyle olduğu anları da paylaşan Mardini'ye eski eşi sert çıktı.

"SOSYAL MEDYADA BAŞKA KADINLA YAŞADIKLARINI PAYLAŞMAZ"

Fatoş Yelliler üst üste yaptığı paylaşımlarda şunları söyledi:

"Çocuklarını düşünen bir baba annelerinden ayrı o iki evlat okul çağında çocuklar kalkıp sosyal medyada başka kadınla yaşadıklarını paylaşmaz çocukların psikolojilerini umursamadığınız buradan belli zaten elbette bekarsınız hayatınızda biri olabilir ama evlatlarınızı düşünüp bunları bu kadar gözlerine sokmayın yazık çok yazık..."

"BEN OLSAM…"

Hızını alamayan Fatoş Yelliler açıklamasının devamında ise "Ben olsaydım mesela öncelikle ilk pastamı evlatlarımla keser onlarla kutlama yapar o kareleri paylaşırdım sonra hayatımdaki insanla bunu yapardım yine usulünce tabi; yatak odasından karelerle değil nerede sizdeki örf adetler madem bu kadar önemli sizin için?" yorumunda bulundu.

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