Grammy ödüllü ünlü şarkıcı Marilia Mendonca uçak kazasında hayatını kaybetti
Brezilyalı 26 yaşındaki ünlü şarkıcı Marilia Mendonça, yolculuk yaptığı küçük uçağın düşmesiyle hayatını kaybetti. 26 yaşında hayatını kaybeden ünlü şarkıcı için Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro "Çok yakın birini kaybetmiş gibi hissediyoruz" açıklamasında bulundu. Brezilyalı dünyaca ünlü futbolcu Neymar da "İnanmayı reddediyorum" paylaşımıyla üzüntüsünü ifade etti. Ülkeyi hüzne boğan şarkıcı genç yaşında şöhret olmuştu. Şarkıcının Instagram hesabındaki son paylaşımında da seyahatinden görüntüler vardı.
Brezilyalı 26 yaşındaki ünlü şarkıcı Marilia Mendonça, yolculuk yaptığı küçük uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
Minas Gerais İtfaiyesinin sosyal medya (Twitter) hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, Latin Grammy Ödülü'ne aday gösterilen Mendonça'yı taşıyan uçağın ülkenin güneydoğu bölgesindeki Minas Gerais eyaletine bağlı Piedade de Caratinga kırsalında düşmesiyle şarkıcının öldüğünü doğruladı.
PİLOT VE YARDIMCI PİLOTU DA HAYATINI KAYBETTİ
Mendonça'nın yanı sıra uçakta bulunan yapımcı Henrique Ribeiro, Mendonça'nın amcası ve danışmanı Abicieli Silveira Dias Filho ile uçağın pilotu ve yardımcı pilotu kazada hayatını kaybetti.
Ünlü şarkıcının, bir program düzenlemek üzere Goiania'dan Minas Gerais eyaletine bağlı Caratinga'ya gitmek üzere yola çıktığı bildirildi.
SEBEBİ HENÜZ BELLİ DEĞİL
Mendonça ve beraberindekileri taşıyan PEC Taxi Aereo şirketine ait, 6 kişi kapasiteli uçak taksi olarak kullanılan çift motorlu Beech Aircraft King Air C90A model uçağın kaza yapma sebebi henüz belirlenemedi.
Brezilya Hava Kuvvetlerine bağlı Havacılık Kazalarını Araştırma ve Önleme Merkezi (Cenipa), Mendonça'nın ölümüne sebep olan kazanın araştırılacağı açıklamasında bulundu.
DAHA 26 YAŞINDAYDI…
Brezilya'da oldukça ünlü olan ve kırsal kesimlerde ortaya "sertanejo" tarzı şarkı söyleyen Mendonça, 22 Haziran 1995'te dünyaya geldi. Gelecek ay iki yaşını dolduracak bir oğlu bulunan Mendonça, Brezilya'nın en çok dinlenilen şarkıcıları arasında yer alıyordu.
Mendonça, "Patroas" albümüyle 18 Kasım'da Las Vegas'ta teslim edilecek Latin Grammy Ödülü'ne "sertanejo tarzında en iyi albüm" kategorisinde aday gösterilmişti.
Şarkıcının son Instagram paylaşımında seyahatinden görüntüler yer alıyordu...
"ÇOK YAKIN BİRİNİ KAYBETMİŞİZ GİBİ"
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, şarkıcının ölümüne ilişkin, "Eşsiz sesi, karizması ve müziğiyle herkesin sevgisini ve hayranlığını kazanan, neslinin en büyük sanatçılarından biri olan genç sertaneja şarkıcısı Marilia Mendonça'nın ölüm haberiyle tüm ülke şokta. Marilia şarkılarıyla her zaman hayatımızda olduğu için çok yakın birini kaybetmişiz gibi hissediyoruz." ifadesini kullandı.
"İNANMAYI REDDEDİYORUM"
Brezilyalı ünlü futbolcu Neymar da üzüntüsünü Twitter hesabından yaptığı "İnanmayı reddediyorum." paylaşımıyla dile getirdi.
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