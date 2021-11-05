5 Kasım Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal’la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? Büyük ödülün sahibi...

5 Kasım Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ekranların en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kazanan isim merak ediliyor. Yarışmanın sunucusu Zuhal Topal, kazanan isimi duyuracak. En fazla puan alan isim 15 bin TL'nin sahibi olacak. İşte, 5 Kasım Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu?

YEMEKTEYİZ BU HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU?

TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz programında cuma günü yapılan tadım bölümünün ardından puanlar tek tek açıklandı. Sunuculuğunu Zuhal Topal'ın üstendiği, kıyasıya rekabetin ekranlara geldiği yarışmada Zuhal Topal'dan ve yarışmacılardan toplamda 12 puan alan Elvan Hanım haftayı sonuncu olarak tamamlayarak 15 bin TL'ye veda eden ilk isim oldu.