5 Kasım Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? Büyük ödülün sahibi...
5 Kasım Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın kazananı merak ediliyor. Kazanan isim 15 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olacak. Zuhal Topal yarışmanın sonuna doğru kazanan isimi duyuruacak. İşte, 5 Kasım Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? Büyük ödülün sahibi...
5 Kasım Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ekranların en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kazanan isim merak ediliyor. Yarışmanın sunucusu Zuhal Topal, kazanan isimi duyuracak. En fazla puan alan isim 15 bin TL'nin sahibi olacak. İşte, 5 Kasım Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu?
YEMEKTEYİZ BU HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU?
TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz programında cuma günü yapılan tadım bölümünün ardından puanlar tek tek açıklandı. Sunuculuğunu Zuhal Topal'ın üstendiği, kıyasıya rekabetin ekranlara geldiği yarışmada Zuhal Topal'dan ve yarışmacılardan toplamda 12 puan alan Elvan Hanım haftayı sonuncu olarak tamamlayarak 15 bin TL'ye veda eden ilk isim oldu.
Yarışmacılardan ve Zuhal Topal'dan toplamda 19 puan alan final günü yarışmacısı Tugay Bey ise haftanın dördüncüsü oldu. 23 puan toplayan Aysel Hanım da 15 bin TL'ye veda ederek haftayı 3. olarak tamamladı.
İŞTE KAZANAN...
Rakiplerinden 22 Zuhal Topal'dan ise 7 puan alan Emrah Bey toplamda 29 puanla haftanın birincisi oldu. Bu haftanın kazanı olan Emrah Bey 15 bin TL'nin sahibi oldu.
PUAN DURUMU
Yemekteyiz yarışmacılarının haftalık puan tablosu henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
Emrah Karakaya
Elvan Akduman
Cansu Ateş
Turgay Samet Kaynar
Zuhal Topal
GEÇEN HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kazanan isim Gönül Hanım oldu. Gönül hanım aynı zamanda 15 bin TL'nin sahibi oldu.
ZUHAL TOPAL KİMDİR?
Oyunculukla başladığı ekran macerasını sunuculukla devam ettiren Zuhal Topal, 23 Eylül 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Zuhal Topal, üniversite sınavlarında Mimarlık Fakültesi iç mimari bölümünü ve aynı zamanda yetenek sınavıyla Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünü kazandı.
Fakat tercihini küçük yaşlardan bu yana ilgi duyduğu tiyatrodan yana kullandı. 1995 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünde okumaya başladı.
Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, Film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 9 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır..
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