Umut Evirgen kimdir, kaç yaşında? Serenay Sarıkaya sevgilisi Umut Evirgen kim?

Umut Evirgen ve Serenay Sarıkaya, dün akşam bir davetten çıkarken görüntülendi. Teve2'de yayınlanan Magazin Masası programının muhabiri Barış, mekandan birlikte çıkan ikiliyi takip etti. Muhabirin yanına gelerek görüntü vermek istemediklerini söyleyen Evirgen, "Serenay Sarıkaya ile sevgiliyiz" itirafında bulundu.

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Umut Evirgen, daha önce Tuba Büyüküstün ve Melisa Şenolsun ile aşk yaşamıştı. Umut Evirgen'le aşk yaşadığı iddia edilen Serenay Sarıkaya da eylül ayında yaptığı açıklamada "Yok arkadaşlar, sizin de dediğiniz gibi; bunlar iddia... Böyle şeylerle uğraşmaktan, bu haberlerden sıkıldım" diyerek aşk iddiasını yalanlamıştı.