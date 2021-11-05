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Umut Evirgen kimdir, kaç yaşında? Serenay Sarıkaya sevgilisi Umut Evirgen kim?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.11.2021
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Umut Evirgen kimdir, kaç yaşında? Serenay Sarıkaya sevgilisi Umut Evirgen kim?

Umut Evirgen kimdir, kaç yaşında? Serenay Sarıkaya sevgilisi Umut Evirgen kimdir sorusuna yanıt aranıyor. Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya’nın yeni aşkı Umut Evirgen oldu. Magazin dünyasında kendisine sık sık yer bulan Umut Evirgen’den aşk itirafı geldi. Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde aşk iddiasını yalanlamıştı. Peki, Umut Evirgen kimdir?

Umut Evirgen kimdir, kaç yaşında? Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya sevgilisi Umut Evirgen kimdir? Son günlerde birlikte görüntülenen çiftin sevgili olduğu iddia edilmişti. Evirgen'den aşk itirafı da geldi. Sarıkaya iddialara karşı yaptığı açıklamada; "Böyle şeylerle uğraşmaktan, bu haberlerden sıkıldım" açıklamasını yapmıştı.

AŞK İTİRAFI GELDİ

Cem Yılmaz'la ayrılan Serenay Sarıkaya'nın bir süredir Umut Evirgen ile aşk yaşadığı iddia ediliyordu. Dün akşam bir davet çıkışı Teve2'nin magazin muhabirine konuşan Umut Evirgen, güzel oyuncuyla aşk yaşadığı itirafında bulundu.

Kariyerindeki başarılarının yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya'nın bir süredir Melisa Şenolsun ile ayrılan Umut Evirgen ile aşk yaşadığı ileri sürüldü. 2 ay önce hakkındaki aşk iddiasıyla ilgili açıklama yapan Sarıkaya, "Yok arkadaşlar, sizin de dediğiniz gibi; bunlar iddia... Böyle şeylerle uğraşmaktan, bu haberlerden sıkıldım" dedi.

Umut Evirgen ve Serenay Sarıkaya, dün akşam bir davetten çıkarken görüntülendi. Teve2'de yayınlanan Magazin Masası programının muhabiri Barış, mekandan birlikte çıkan ikiliyi takip etti. Muhabirin yanına gelerek görüntü vermek istemediklerini söyleyen Evirgen, "Serenay Sarıkaya ile sevgiliyiz" itirafında bulundu.

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Umut Evirgen, daha önce Tuba Büyüküstün ve Melisa Şenolsun ile aşk yaşamıştı. Umut Evirgen'le aşk yaşadığı iddia edilen Serenay Sarıkaya da eylül ayında yaptığı açıklamada "Yok arkadaşlar, sizin de dediğiniz gibi; bunlar iddia... Böyle şeylerle uğraşmaktan, bu haberlerden sıkıldım" diyerek aşk iddiasını yalanlamıştı.

UMUT EVİRGEN KİMDİR?

Sinema dünyasının genç isimlerinden Umut Evirgen, 26 Şubat 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Genç sinemacı Umur Evirgen yönetmen, senarist, yapımcı ve işletmecidir.

Evirgen Lisans eğitimini New York'da Berkeley College'de İşletme alanında tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönmüş ve yüksek lisansını İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Sinema TV alanında yapmıştır.

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