Hangisi kemirgenlerdendir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu...
MAGAZİN ahaber.com.tr
Hangisi kemirgenlerdendir? Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Kim Milyoner Olmak İster programındaki Hangisi kemirgenlerdendir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu...
Hangisi kemirgenlerdendir? ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor. Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı. İşte, Hangisi kemirgenlerdendir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu...
SORU: Hangisi kemirgenlerdendir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu...
A: Gelincik
B: Oklu Kirpi
C: Sansar
D: Firavun Faresi
Cevap: B