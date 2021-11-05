Hangisi kemirgenlerdendir? ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor. Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı. İşte, Hangisi kemirgenlerdendir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu...

SORU: Hangisi kemirgenlerdendir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu...

A: Gelincik

B: Oklu Kirpi

C: Sansar

D: Firavun Faresi

Cevap: B