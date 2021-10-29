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29 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? Haftanın kazananı...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.10.2021
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29 Ekim Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal’la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? Haftanın kazananı...

29 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kazanan isim merak ediliyor. Sunucu Zuhal Topal, 15 bin TL'lik büyük ödülü kazanan ismi açıklayacak. Yarışmacılar hafta boyunx kıyasıya mücadele ederek, en iyi yemeği yapmaya çalıştı. İşte, 29 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? Haftanın kazananı...

29 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ekranların en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kazanan isim bugün belli olacak. Zuhal Topal'ın açıklaması sonrasında 15 bin TL'lik büyük ödül sahibini bulmuş olacak. İşte, 29 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BU HAFTA YARIŞMACILARI

Rojda Candan

Ali Akbaş

Gönül Çendik

Canan Kargı

Ali Fuat Çavuşoğlu

29 EKİM ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kazanan isim henüz belli olmadı. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden anında ulaşabilirsiniz...

ZUHAL TOPAL KİMDİR?

Oyunculukla başladığı ekran macerasını sunuculukla devam ettiren Zuhal Topal, 23 Eylül 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Zuhal Topal, üniversite sınavlarında Mimarlık Fakültesi iç mimari bölümünü ve aynı zamanda yetenek sınavıyla Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünü kazandı.

Fakat tercihini küçük yaşlardan bu yana ilgi duyduğu tiyatrodan yana kullandı. 1995 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünde okumaya başladı.

Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, Film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 9 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır..

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