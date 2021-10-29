29 Ekim Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal’la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? Haftanın kazananı...

29 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ekranların en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kazanan isim bugün belli olacak. Zuhal Topal'ın açıklaması sonrasında 15 bin TL'lik büyük ödül sahibini bulmuş olacak. İşte, 29 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BU HAFTA YARIŞMACILARI

Rojda Candan

Ali Akbaş

Gönül Çendik

Canan Kargı

Ali Fuat Çavuşoğlu