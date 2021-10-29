Fulya Zenginer’den müjdeli haber! Bebek geliyor
2019’da grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile dünya evine giren ünlü oyuncu Fulya Zenginer, sosyal medya hesabı üzerinden hamile olduğunu açıkladı. Zenginer paylaşımına, “"Ailenin yeni üyesi yükleniyor” notunu düştü.
Doktolar, İki Aile ve Küçük Kadınlar gibi dizilerden tanıdığımız oyuncu Fulya Zenginer, 2019'da grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren nikah masasına oturdu. Mutlu bir evlilik sürdüren Zenginer, sosyal medya hesabı (Instagram) üzerinden bebek beklediğini duyurdu.
"KALBİNİN ATTIĞINI ÖĞRENDİĞİMDEN BERİ HAYAT ÇOK GÜZEL"
Oyuncu Fulya Zenginer, paylaşımına şu notu düştü:
"Ailenin yeni üyesi yükleniyor...Uzun zamandır fotoğraflarımda tek başıma değildim ve bunu sizinle paylaşmak için kendisinin biraz daha büyümesini bekliyordum. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım, içimde kalbinin attığını öğrendiğimden beri hayat çok beklenmedik ve çok güzel."
Fulya Zenginer, sosyal medya paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiriyor. Oyuncu, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf sonrası bazı takipçilerinin, "Bacağın kalın görünüyor" yorumlarına cevap verdi.
"ŞU AN O MOTİVASYONUM YOK"
Şu an 52 kiloda olduğunu ifade eden Zenginer, 47 kilo olduğu dönemleriyle ilgili, "O zaman öyle bir çabam ve motivasyonum vardı ama şu an yok" dedi.
"FOTOŞOPLA KENDİMİ BAŞKA GÖSTERMEK GİBİ BİR KAYGIM YOK"
Daima spor yaptığını belirten oyuncu, "Kendimi fotoşoplayıp size başka göstermek gibi bir kaygım yok. Benim olayım pahalı olmayan kıyafetleri güzel kombinlemek" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Fulya Zenginer, takipçilerinin merak ettiği soruları yanıtlamıştı.
"HAYAT BAŞIMA YIKILDI"
Bir takipçisi Zenginer'e, "Annenin ölümünden sonra bu acıyla nasıl başa çıktın?" diye sordu. Genç yaşta annesini kaybeden güzel oyuncu, konuşmakta zorlanmıştı.
Cevap verirken zaman zaman duraksayan 30 yaşındaki oyuncu, şunları söyledi;
"Annem vefat ettiğinde hayat başıma yıkıldı. Çünkü oyunculuğu onu mutlu etmek, hayalindeki evi alabilmek için yapmıştım. Gittiği gün 'Şimdi aldığımız evde manzaraya bakamayacak' deyip çok ağladım. Bu beni mahvetti. Babamın vefatından sonra ekmek alamadığımız günler olmuş, annemle mücadele etmiştik..."
"ACIYLA BU ŞEKİLDE BAŞA ÇIKIYORUM"
"Zeytinburnu'nda doğup büyüdüm. Yokluğa isyan etmedim. 17'sinde çalışmaya başladım, dimdik ayakta durdum. Gençler ümitlerini kaybetmemeli. Annemi düşündükçe 'onun parçasıyım, devam edersem onu da yaşatırım' diyerek ayakta durabiliyorum. Acıyla bu şekilde başa çıkıyorum. Birlikte geçirdiğimiz zamanlar için de Allah'a şükrediyorum."
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