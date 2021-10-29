Arka Sokaklar Ali öldü mü, neden yok? Arka Sokaklar Alp Korkmaz diziden neden ayrıldı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Alp Korkmaz'ın canlandırdığı Ali karakterinin hayatını kaybetmesi ve ölüm sahnesi sosyal medyaya adeta damga vurmuştu. Kanal D ekranlarının sevilen dizisinde Alp Korkmaz'ın ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor. İşte, Arka Sokaklar Ali öldü mü, neden yok? Arka Sokaklar Alp Korkmaz diziden neden ayrıldı?

ARKA SOKAKLAR ALİ ÖLDÜ MÜ, NASIL ÖLDÜ?

Rıza baba ve ekibi Antalya Narkotik Şube ile ortak operasyon düzenledi. Bu görev için Hüsnü ile birlikte Aslı ve Emre gitti.