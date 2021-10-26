EDHO Anna kimdir? Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. yeni sezona bu akşam ekranlara geliyor. Birçok başarılı ismi bir araya getiren EDHO'nun kadrosuna 7. sezon itibarıyla yeni oyuncular katılıyor. Hikayesi ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizide yeni karakterlerden Anna'nın kim olduğu da araştırılmaya başlandı. Peki, EDHO Anna kimdir? Nurseli İdiz kimdir, kaç yaşında? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Anna'yı kim canlandırıyor? İşte haberin detayları...

EDHO ANNA KİMDİR?

Madam Anna. Tüm para akışı onun üzerinden geçiyor, çok zengin ve güçlü bir kadın.

NURSELİ İDİZ KİMDİR?

Tam adı Nuran Nurseli Çamlıbel olan Nurseli İdiz, İskeçe göçmeni ressam Faruk Nafiz Çamlıbel ve Deniz Çamlıbel'in kızı olarak 6 Ekim 1960 tarihinde İstanbul'da dünyaya gözlerini açtı.