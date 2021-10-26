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EDHO Anna kimdir? Nurseli İdiz kimdir, kaç yaşında? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Anna'yı kim canlandırıyor?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.10.2021 Güncelleme Tarihi: 26.10.2021
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EDHO Anna kimdir? Nurseli İdiz kimdir, kaç yaşında? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Anna’yı kim canlandırıyor?

EDHO Anna kimdir? sorusu günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın heyecanla beklenen yeni sezonu bugün başlıyor. EDHO'nun 200. bölümü ile birlikte ekranlarda olacak yeni karakterlerin de kimler olduğu merak edilmeye başlandı. Bunlardan biri de "Anna" karakteri... Peki, EDHO Anna kimdir? Nurseli İdiz kimdir, kaç yaşında? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Anna'yı kim canlandırıyor? İşte merak edilenler...

EDHO Anna kimdir? Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. yeni sezona bu akşam ekranlara geliyor. Birçok başarılı ismi bir araya getiren EDHO'nun kadrosuna 7. sezon itibarıyla yeni oyuncular katılıyor. Hikayesi ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizide yeni karakterlerden Anna'nın kim olduğu da araştırılmaya başlandı. Peki, EDHO Anna kimdir? Nurseli İdiz kimdir, kaç yaşında? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Anna'yı kim canlandırıyor? İşte haberin detayları...

EDHO ANNA KİMDİR?

Madam Anna. Tüm para akışı onun üzerinden geçiyor, çok zengin ve güçlü bir kadın.

NURSELİ İDİZ KİMDİR?

Tam adı Nuran Nurseli Çamlıbel olan Nurseli İdiz, İskeçe göçmeni ressam Faruk Nafiz Çamlıbel ve Deniz Çamlıbel'in kızı olarak 6 Ekim 1960 tarihinde İstanbul'da dünyaya gözlerini açtı.

Liseyi Fen bölümü üzerinden tamamlayan İdiz, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü ve Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünden mezun olduktan sonra 1981'de Ankara Sanat Tiyatrosu'nda çalışmaya başlayarak "Küçük Adam Ne Oldu Sana?" oyunu ı. Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatroları'nda ve İstanbul Şehir Tiyatroları'nda görev yaptı.

1981'de, TRT'de "Şarkılar Neyi Söyler" adlı programı ve "Prizma" adlı programı sundu, "Geçmiş Bahar Mimozaları" dizisiyle adını ekranda duyurdu. "Kız Kulesi Aşıkları", "Böcek" adlı filmleriyle adından sinemada da söz ettirdi. 1991 yılında televizyonda "Saklambaç" adlı bir program sundu.

Birçok sinema ve dizi filmlerde rol almıştır. Nurseli (Çamlıbel), müzisyen, Cem İdiz ile 1983 yılında evlendi ve 15 yıllık eşinden 1999 yılında boşandıktan sonra da İdiz soyadını kullanmaya devam ediyor. 1985 doğumlu Canan Elif İdiz adında bir kızları var.

Nurseli İdiz, Faruk Bayhan'ın yapımcılığında 2015 yılında Show TV'de yayınlanan "İlişki Durumu: Karışık" adlı dizide başrollerini Seren Şirince, Berk Oktay, Eda Ece ve Pamir Pekin paylaştı.

Arka arkaya gelen ölüm haberleri ardından zor günler geçiren Nurseli İdiz'e Tip 1 Bipolar teşhisi konuldu.

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