EDHO Efraim kimdir? EDHO Efraim Levent Ülgen kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
EDHO Efraim kimdir? EDHO Efraim Levent Ülgen kimdir sorusuna dizi seveler yanıt arıyor. ATV ekranlarında Salı akşamlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonuyla dönüyor. Dizinin yeni sezonunda oyuncu kadrosunda birbirinden yıldız isimler yer alıyor. Bunlardan birisi de Efraim karakteri olacak. Peki; EDHO Efraim kimdir? EDHO Efraim Levent Ülgen kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
EDHO Efraim kimdir? EDHO Efraim Levent Ülgen kimdir? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi 200. bölümüyle yeniden ekranlara geliyor. Dizinin yeni sezonunda oyuncu kadrosundaki değişiklikler dikkat çekiyor. Efraim karakterine hayat verecek Levent Ülgen'in kim olduğu da sorgulanıyor. Peki; EDHO Efraim kimdir? EDHO Efraim Levent Ülgen kimdir? İşte yanıtı!
EDHO EFRAİM KİMDİR?
Levent Ülgen de EDHO'nuın yeni sezonunda yer alacak. Başarılı oyuncu EDHO'da Hızır'ın eniştesi, Melek'in kocası Efraim'i cankandıracak.
LEVENT ÜLGEN KİMDİR?
Levent Ülgen 8 Ağustos 1962 tarihinde doğdu. Ankara İnönü Lisesi'ni, ODTÜ Fizik Bölümü'nü ve daha sonra Hacettepe Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Tiyatroya Erkan Yücel'in Ankara Halk Tiyatrosu'nda başladı. Atçalı Kel Mehmet oyununda figüranlıkla başlayan tiyatro yaşantısına hem çocuklar hem de büyükler için sergilenen çeşitli oyunlarda çok farklı rollerle devam etti.
Erkan Yücel'in ölümünün ardından pek çok sanatçı gibi Ankara Halk Tiyatrosu'ndan koparak Rutkay Aziz yönetimindeki Ankara Sanat Tiyatrosu'na katıldı. Bu tiyatroda çeşitli oyunlarda sahne alırken, Hacettepe Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim görme hakkını kazandı. Mezuniyetinin ardından Devlet Tiyatroları bünyesinde oyuncu ve yönetmen olarak çalışmaya başladı. Bu dönemde yüksek lisansını tamamladı.
2002'de yayınlanmaya başlayan ve 2006'da sonra En Son Babalar Duyar isimli televizyon dizisindeki "üçkağıtçı hayırsız damat Kadir" rolüyle tanındı. Bu karakter ve özellikle ağzından düşürmediği "Hallederiz" repliği o kadar çok tuttu ki, hem karakterin hem de Ülgen'in adı bir süre sonra "Hallederiz Kadir"e çıktı. Kendisi gibi tiyatro sanatçısı olan Tülay Bursa ile bir süre evli kalan Ülgen, tiyatro ve sinema çalışmalarına Ankara ve İstanbul'da devam etmektedir. Ayrıca TRT 1'de yayınlanan Bir Kelime Bir İşlem programını sunmuştur.
Sivil Toplum Kuruluşları'nın çalışmalarında aktif olarak görev alan Ülgen, Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nin geleneksel Nazım Günleri'nde de, Yılmaz Onay tarafından, okuma tiyatrosu olarak sahnelenen Nâzım Hikmet oyunlarında, 2007 yılından bu yana her yıl gönüllü olarak rol almaktadır. 2008-2012 yılları arası Kanal D ve Star TV'de yayınlanan Akasya Durağı adlı dizide "Sinan Kaya" karakterini canlandırmıştır. 2 Şubat 2013'te yayın hayatına başlayan Bizim Okul dizisinde "Kimyacı Sıfırcı Ziya" karakterini canlandırmıştır. 2015'te yayın hayatına başlayan "Kiralık Aşk" dizisinde "Necmi İplikçi" karakterini canlandırmıştır. Son olarak Ata Demirer ile Niyazi Gül Dörtnala filminde oynamıştır.
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