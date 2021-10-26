EDHO Yakup kimdir? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 7. sezon kadrosuna katılan Eren Vurdem'in hayat hikayesi merak ediliyor. Kuruluş Osman'da "Konur Alp" rolüyle izleyicinin gönlünü kazanan ünlü oyuncu, şimdi ise Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile izleyici karşısına çıkıyor. Peki, EDHO Yakup kimdir? Eren Vurdem kimdir, kaç yaşında, nereli? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Yakup'u kim canlandırıyor? İşte haberin detayları...

EDHO YAKUP KİMDİR?

Yakup, Efraim ve Melek'in oğludur. Çakırbeyli ailesi için ölür de öldürür de.