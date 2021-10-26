EDHO Yakup kimdir? Eren Vurdem kimdir, kaç yaşında, nereli? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Yakup'u kim canlandırıyor?
EDHO Yakup kimdir? Eşkıya Dünyaya Hkümdar Olmaz dizisi oyuncularından Eren Vurdem kimdir? Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 7. sezonuna dahil olan Eren Vurdem dizide "Yakup" karakterine hayat verecek. Dizinin hayranları Yakup karakteri ve Eren Vurdem hakkında bazı sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, EDHO Yakup kimdir? Eren Vurdem kimdir, kaç yaşında, nereli? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Yakup'u kim canlandırıyor? İşte cevaplar...
EDHO Yakup kimdir? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 7. sezon kadrosuna katılan Eren Vurdem'in hayat hikayesi merak ediliyor. Kuruluş Osman'da "Konur Alp" rolüyle izleyicinin gönlünü kazanan ünlü oyuncu, şimdi ise Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile izleyici karşısına çıkıyor. Peki, EDHO Yakup kimdir? Eren Vurdem kimdir, kaç yaşında, nereli? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Yakup'u kim canlandırıyor? İşte haberin detayları...
EDHO YAKUP KİMDİR?
Yakup, Efraim ve Melek'in oğludur. Çakırbeyli ailesi için ölür de öldürür de.
EREN VURDEM KİMDİR?
Eren Vurdem, 7 Ekim 1988 tarihinde Konya'da dünyaya gözlerini açtı. Haliç Üniversitesi Konservatuar Tiyatro Bölümü mezunu olan Vurdem, ilk oyunculuk deneyimini 2009 yılında rol aldığı "Hesaplaşma" dizisi ile yaşamıştır. Daha sonra İnadına Aşk, Son Mektup, Şubat ve Şefkat Tepe dizilerinde rol almıştır.
Oyunculuk kariyerinde asıl yükselişini ise "İnadına Aşk" dizisi ile gerçekleştiren Vurdem, dizide "Çınar" karakterine hayat vermiştir.
Başrolünde Tolga Sarıtaş, Melissa Yıldırımer, İlayda Ildır, Nihat Altınkaya gibi isimlerin yer aldığı "Söz" dizisi ile büyük çıkış yakalayan oyuncu, dizinin final yapmasının ardından Kuruluş Osman'da "Konur Alp" karakterini canlandırmaya başlamıştır. Daha sonra Sadakatsiz adlı dizide rol alan oyuncu, son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde "Yakup" karakterini canlandırmaya başlamıştır.
Rol Aldığı Yapımlar:
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Sadakatsiz
Kuruluş Osman
Söz
İnadına Aşk
Son Mektup
Yolculuk
Kutu Cüceler
Şubat
Jin
Arka Sokaklar
Şefkat Tepe
No Ofsayt
Hesaplaşma
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