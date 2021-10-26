EDHO Kaan kimdir, kim oynuyor? Tardu Flordun kimdir, kaç yaşında nereli, Instagram hesabı nedir? İşte biyografisi...
EDHO Kaan kimdir, kim oynuyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, bu akşam yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıkacak. Dizinin 200. bölümünde yeni isimlerin kadroya katılması büyük heyecan yarattı. Hayranları Kaan karakterine hayat veren Tardu Flordun'un hayatını merak ediyor. İşte, EDHO Kaan kimdir, kim oynuyor? Tardu Flordun kimdir, kaç yaşında nereli, Instagram hesabı nedir? İşte biyografisi...
EDHO Kaan kimdir, kim oynuyor? Tardu Flordun kimdir, kaç yaşında nereli, Instagram hesabı nedir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. EDHO'ya yeni sezonda 12 isim katılacak. EDHO'ya Kaan karakteri ile dahil olan Tardu Flordun hakkında internette yapılan aramalar çoğalmış durumda. İşte, EDHO Kaan kimdir, kim oynuyor? Tardu Flordun kimdir, kaç yaşında nereli, Instagram hesabı nedir?
TARDU FLORDUN KİMDİR?
Tardu Flordun, 1972 doğumlu tiyatro ve televizyon oyuncusu. Evdeki Yabancı, İki Oda Bir Sinan, Aşk Oyunu ve Davetsiz Misafir dizilerinin ardından Flordun, izlenme rekorları kıran Binbir Gece dizisinde iş adamı Kerem İnceoğlu karakteriyle seyirci karşısına çıkmıştı.
Tardu Flordun, 25 Mayıs 1972'de Ankara'da dünyaya geldi. Babası Macit Flordun gibi sahne sanatlarını seçen Flordun, tiyatro eğitimi almaya karar verdi. Babasının küçüklüğünde taktığı 'Pıtı' lakabıyla da tanınan ve Hacettepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden tam puanla mezun olan Flordun, bunun ardından tiyatronun yanı sıra çeşitli dizi ve sinema filmlerinde yer aldı.
Kocaeli Şehir Tiyatrosu'na bağlı olan Flordun, 1998'de Leoparın Kuyruğu adlı sinema filminde Yetkin Dikinciler ve Devrim Nas'la birlikte oynadı. 2000'de başrollerini Berna Laçin ile paylaştığı Evdeki Yabancı adlı diziyle (Eren rolünde) televizyon oyunculuğuna başladı. 2002'de Efsane (Can rolünde), Bir Tatlı Huzur ve İki Oda Bir Sinan (Kerem rolünde) dizilerinde yer aldı.
2005 yılında sessizliğini bozan Flordun, Pınar Altuğ ile başrollerini paylaştıkları Davetsiz Misafir dizisinde ünlü ve çapkın pop star Tarcan rolüyle ekrana geldi. Aşk Oyunu adlı dizide de rol alan Flordun, aynı yıl Nurseli İdiz, Ceyda Düvencive Gülben Ergen ile Bir Varmış Bir Yokmuş adlı filmde oynadı.
Flordun, 2006'da yayınlanmaya başladığı andan itibaren izlenme rekorları kıran, Binbir Gece adlı dizide oynamaya başladı. Bergüzar Korel, Halit Ergenç ve Ceyda Düvenci ile başrollerini paylaştığı dizide Flordun, şimdiye kadar romantik–komedi tarzı dizilerde oynadığı rollerden farklı bir karakteri canlandırma fırsatını heyecanla kabul etti.
2006'da Uğur Polat ve Selma Ergeç'in başrolünde olduğu Sis ve Gece filminde 'Piç Neco' rolünde oynayan Flordun, 2007 yılında Sözün Bittiği Yer adlı sinema filminde konuk oyuncu olarak rol aldı.
2011 yılında yönetmenliğini Serdar Akar'ın yaptığı, senaryosunu Emrah Serbes'in yazdığı ve başrollerde Erdal Beşikçioğlu, Canan Ergüder, Cansu Dere gibi oyuncuların oynadığı 'Behzat Ç.: Seni Kalbime Gömdüm' adlı sinema filminde Red Kit karakterini canlandırmıştır.
Tardu Flordun 2008 yılından beri 4 yıl oyuncu Canan Ergüder ile birlikte oldu. 2013 Haziranında ayrıldılar.
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