EDHO Kaan kimdir, kim oynuyor? Tardu Flordun kimdir, kaç yaşında nereli, Instagram hesabı nedir? İşte biyografisi...

Flordun, 2006'da yayınlanmaya başladığı andan itibaren izlenme rekorları kıran, Binbir Gece adlı dizide oynamaya başladı. Bergüzar Korel, Halit Ergenç ve Ceyda Düvenci ile başrollerini paylaştığı dizide Flordun, şimdiye kadar romantik–komedi tarzı dizilerde oynadığı rollerden farklı bir karakteri canlandırma fırsatını heyecanla kabul etti.

2006'da Uğur Polat ve Selma Ergeç'in başrolünde olduğu Sis ve Gece filminde 'Piç Neco' rolünde oynayan Flordun, 2007 yılında Sözün Bittiği Yer adlı sinema filminde konuk oyuncu olarak rol aldı.