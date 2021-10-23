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Üç Kuruş dizisi ne zaman başlayacak? Üç Kuruş dizisinin yayın tarihi belli oldu mu? Büyük heyecan yarattı...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.10.2021
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Üç Kuruş dizisi ne zaman başlayacak? Üç Kuruş dizisinin yayın tarihi belli oldu mu? Büyük heyecan yarattı...

Üç Kuruş dizisi ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Üç Kuruş dizisi oyuncuları, konusu ve fragmanı merak ediliyor. Yeni dizi Üç Kuruş her hafta pazartesi akşamları ekrana gelecek.Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı’da yaşananların aktarılacağı Üç Kuruş'un oyuncuları arasında Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora gibi isimler bulunuyor. İşte, Üç Kuruş dizisi ne zaman başlayacak?

Üç Kuruş dizisi ne zaman başlayacak? Üç Kuruş dizisinin yayın tarihi belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni dizi Üç Kuruş her hafta pazartesi akşamları ekrana gelecek.Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'da yaşananların aktarılacağı Üç Kuruş'un oyuncuları arasında Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora gibi isimler bulunuyor. İşte, Üç Kuruş dizisi ne zaman başlayacak? Üç Kuruş dizisinin yayın tarihi belli oldu mu? Büyük heyecan yarattı...

ÜÇ KURUŞ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ekranların yeni dizisi Üç Kuruş dizisinin ekim ayı içerisinde başlaması bekleniyor. Her Pazartesi Show TV ekranlarında yer alacak dizinin kesin yayın tarihi ise henüz açıklanmadı.

Son dönemin başarılı oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç'un buluştuğu, senaryosunda Damla Serim ve Murat Uyurkulak'ın imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un birinci bölümünün ikinci tanıtımı yayınlandı.

ÜÇ KURUŞ DİZİSİ OYUNCULARI

Üç Kuruş dizisi oyuncuları arasında Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Ercan Kesal, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Erkan Üçüncü, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu ve Ömer Civan Şit gibi isimler bulunuyor.

ÜÇ KURUŞ DİZİSİ KONUSU

Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro'nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

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