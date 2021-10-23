Üç Kuruş dizisi ne zaman başlayacak? Üç Kuruş dizisinin yayın tarihi belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni dizi Üç Kuruş her hafta pazartesi akşamları ekrana gelecek.Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'da yaşananların aktarılacağı Üç Kuruş'un oyuncuları arasında Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora gibi isimler bulunuyor. İşte, Üç Kuruş dizisi ne zaman başlayacak? Üç Kuruş dizisinin yayın tarihi belli oldu mu? Büyük heyecan yarattı...

ÜÇ KURUŞ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ekranların yeni dizisi Üç Kuruş dizisinin ekim ayı içerisinde başlaması bekleniyor. Her Pazartesi Show TV ekranlarında yer alacak dizinin kesin yayın tarihi ise henüz açıklanmadı.