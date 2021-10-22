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Özcan Deniz Feyza Aktan kavgası izle! Feyza Aktan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte kavga anı…

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.10.2021 Güncelleme Tarihi: 22.10.2021
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Özcan Deniz Feyza Aktan kavgası izle! Feyza Aktan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte kavga anı…

Özcan Deniz Feyza Aktan kavgası izle! Feyza Aktan kimdir, kaç yaşında, nereli? Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan’la kavga görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu. İkilinin güvenlik kameralarına yansıyan kavga görüntüleri ortaya çıktı. Videoda Feyza Aktan’ın Özcan Deniz’e tokat attığı ve üstündeki kıyafetleri yırttığı görülüyor. İşte; Özcan Deniz Feyza Aktan kavgası!

Özcan Deniz Feyza Aktan kavgası izle! Feyza Aktan kimdir, kaç yaşında, nereli? Özcan Deniz ve eski eşi Feyza Aktan arasında kavga görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde Aktan'ın ünlü şarkıcıya tokat atması ve saldırıda bulunması dikkat çekiyor. Bu görüntülerin ardından Feyza Aktan kimdir, kaç yaşında, nereli gibi sorulara da yanıt aranıyor.

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ÖZCAN DENİZ FEYZA AKTAN KAVGASI!

Aktan'ın tokatı karşısında neye uğradığı şaşıran Özcan Deniz, Aktan'ı sakinleştirmeye çalıştı. Aktan, ardından da Özcan Deniz'in tişörtünü yırttı. Kavga anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

NE OLDU?

İddiaya göre Özcan Deniz 15 Eylül günü oğlunun okula gitmediğini öğrenmesi üzere eski eşi Feyza Aktan'ın evine gitti. Deniz'in eve gitmesinden bir süre sonra, ikili arasında tartışma yaşandı.

Yaşanan olayın ardından Özcan Deniz, karakola giderek Feyza Aktan'dan şikayetçi oldu. İkilinin tartışma anları ise sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Aktan'ın evin kapısının önünde yaşanan tartışmaya ilişkin görüntülerde Feyza Aktan'ın Özcan Deniz'e tokat atarak kıyafetini parçaladığı görülüyor.

Soruşturma dosyasına giren görüntülerde, Özcan Deniz'in 'Çocuğun kıyafetini giydir, elimi cimcikleme' dediği, Feyza Aktan'ın ise 'Bıktım senden, ne istiyorsun benden' diye bağırdığı duyuluyor.

Görüntülerde, Deniz'in 'çocuğa vurma' diye bağırdığı, Aktan'ın ise 'kameraların önünde neyin şovunu yapıyorsun' dediği duyuluyor.

FEYZA AKTAN KİMDİR?

Feyza Aktan 1992 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Antalyalı olan Feyza Aktan, 8 Mart 2018'de 1 yıldır birlikte olduğu Özcan Deniz dünya evine girmişti. Nikah masasına oturduklarında bebek bekleyen çiftin oğulları Kuzey, 30 Nisan 2018 tarihinde dünyaya geldi. Oğlunun ilk fotoğrafını sosyal medya üzerinden paylaşan Deniz, "Geldi mucizem Tarifi zor duygular içindeyim" notunu düşmüştü.

2019 yılında Özcan Deniz ile olan evliliğini sonlandıran Feyza Aktan, bir süredir Özcan Deniz'in kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılandığı davayla gündeme geliyor.

Aktan, Özcan Deniz'in "yaralama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapisle yargılandığı dava için mahkemeye dilekçe sundu ve Deniz'in kendisini birçok defa dövdüğünü söyledi.

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