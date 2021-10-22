Gelinim Mutfakta 22 Ekim kim kazandı? Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl? Gelinim Mutfakta kim gitti?

22 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl? Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın finalinde kazanan isim belli oluyor. Programda her hafta bir kişi birinci olup bileziklerin sahibi olurken bir kişi de yarışmaya veda ediyor. Peki; 22 Ekim Gelinim Mutfakta kim gitti? Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl?