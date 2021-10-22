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Gelinim Mutfakta 22 Ekim kim kazandı? Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl? Gelinim Mutfakta kim gitti?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.10.2021
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Gelinim Mutfakta 22 Ekim kim kazandı? Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl? Gelinim Mutfakta kim gitti?

22 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl? Gelinim Mutfakta kim gitti? Kanal D ekranlarında hafta içi her gün ekranlara gelen yarışma programı Gelinim Mutfakta’da haftanın finali heyecanı yaşanıyor. Programda gelinler en güzel yemeği yapmaya çalışırken, kaynanalar ise bu yemekleri puanlıyor. Peki; 22 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? İşte detaylar!

22 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl? Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın finalinde kazanan isim belli oluyor. Programda her hafta bir kişi birinci olup bileziklerin sahibi olurken bir kişi de yarışmaya veda ediyor. Peki; 22 Ekim Gelinim Mutfakta kim gitti? Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl?

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Yaren: 65

Aslıhan: 65

Yeşim: 52

Damla: 45

GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında bu haftanın kazananı henüz belli olmadı. Programda kazanan isim belli olduğu takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.

GELİNİM MUTFAKTA BU HAFTA NELER YAŞANDI?

Gelinim Mutfakta'da Haftanın tam ortasında gün toplamında Kaynanalardan 19 puan toplayan gelin Yaren 9. çeyrek altınını yakasına takmayı hak etti.

Haftanın üçüncü gününde gelinler tavuk mücveri tarifini denedi.

Gelinim Mutfakta'da Haftanın ikinci gününde gün toplamında Kaynanalardan 19 puan toplayan gelin Aslıhan 15. çeyrek altınını yakasına takmayı hak etti.

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