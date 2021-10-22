22 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? Yarışmanın kazanan ismi...
22 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kıyasıya mücadele devam ediyor. Haftanın 5 günü ekranlara gelen programda en fazla puanı alan isim 15 bin TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor. Cuma günü haftanın finalinde Zuhal Topal kazanan ismi duyuruyor. İşte, 22 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? Yarışmanın kazanan ismi...
22 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu haftanın kazananı belli oluyor. Yarışmanın kazananı 15 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olacak. Hayranları hangi isimin birinci olduğunu sorgulaması sürüyor. İşte, 22 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu?
22 EKİM ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?
TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kazanan isim henüz belli olmadı. Haftanın kazanan ismi açıklandığında detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BU HAFTA YARIŞMACILARI...
Zeynep Hanım
Seda Hanım
Selda Hanım
Onur Bey
Oktay Bey
HAFTALIK PUAN TABLOSU
Haftalık durum ise şöyle:
1. Gün Yarışmacısı Onur 18 puan
2. Gün Yarışmacısı Selda 25 puan
3. Gün Yarışmacısı Zeynep 17 puan
4. Gün yarışmacısı Seda 17 puan
Detaylar Eklenecek...
ZUHAL TOPAL KİMDİR?
Oyunculukla başladığı ekran macerasını sunuculukla devam ettiren Zuhal Topal, 23 Eylül 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Zuhal Topal, üniversite sınavlarında Mimarlık Fakültesi iç mimari bölümünü ve aynı zamanda yetenek sınavıyla Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünü kazandı. Fakat tercihini küçük yaşlardan bu yana ilgi duyduğu tiyatrodan yana kullandı. 1995 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünde okumaya başladı.
Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, Film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 9 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır..
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- 22 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? Yarışmanın kazanan ismi...
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