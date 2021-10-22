22 Ekim Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal’la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? Yarışmanın kazanan ismi...

22 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu haftanın kazananı belli oluyor. Yarışmanın kazananı 15 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olacak. Hayranları hangi isimin birinci olduğunu sorgulaması sürüyor. İşte, 22 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu?

22 EKİM ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kazanan isim henüz belli olmadı. Haftanın kazanan ismi açıklandığında detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...