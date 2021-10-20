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Özcan Deniz ve eski eşi Feyza Aktan birbirine girdi! Tokat attı kıyafetlerini parçaladı

Velayet davasında karşı karşıya gelen Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasında sular durulmadı. Eski eşler bu kez kavga haberiyle magazin gündemine oturdu. Çocuğunu görmek için eski eşinin evine giden Deniz çıkan tartışma sırasında Feyza Aktan'dan önce tokat yedi, ardından kıyafetleri parçalandı. Olayla ilgili şikayetçi olan şarkıcı Özcan Deniz'in ihbarı sonrası soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 20.10.2021 09:59
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Özcan Deniz ve eski eşi Feyza Aktan birbirine girdi! Tokat attı kıyafetlerini parçaladı

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, eski eşinden dayak yedi. Olay 15 Eylül günü yaşandı. Özcan Deniz, boşandığı eşi Feyza Aktan'dan olan çocuğu Kuzey Deniz'in okulundan arandı. Okul müdürü, ünlü şarkıcıya oğlunun okula gelmediğini söyledi.

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Özcan Deniz ve eski eşi Feyza Aktan birbirine girdi! Tokat attı kıyafetlerini parçaladı

Bunun üzerine eski eşinin evine giderek oğlunu görmek isteyen Özcan Deniz, oğlunun halen pijamalarla olduğunu gördü. İkili arasında tartışma yaşandı.

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Özcan Deniz ve eski eşi Feyza Aktan birbirine girdi! Tokat attı kıyafetlerini parçaladı

DARP EDİLDİ

İddiaya göre, Özcan Deniz'in oğlu babasına gelmek istediğinde ise Feyza Aktan öfke patlaması yaşadı. Önce eski eşine tokat atan genç kadın, ardından Deniz'in kıyafetlerini parçaladı.

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Özcan Deniz ve eski eşi Feyza Aktan birbirine girdi! Tokat attı kıyafetlerini parçaladı

Evden çıkarak kendisine gelmek isteyen oğlunu ise kolundan tutarak çektiği sırada yine iddiaya göre küçük çocuk kafasını kapıya çarptı. Bunun üzerine polis merkezine giderek şikayetçi olan Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan ile tartıştıklarını kendisini darp ettiğini ve ablası Eda Aktan'ın da kendisine hakaret ettiğini ileri sürdü.

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Özcan Deniz ve eski eşi Feyza Aktan birbirine girdi! Tokat attı kıyafetlerini parçaladı

KARAKOLA KOŞTU

Olayla ilgili ifadesine başvurulan Feyza Aktan, Özcan Deniz'in eve gelerek kendisine çocuğu neden okula götürmediğini sorduğunu, kendisinin de, "Bugün senin görüş günün, sana sabah mesaj attım neden cevap vermedin? Okula bugün senin götürmen gerekiyor" diyerek durumu anlattığını, bunun üzerine Özcan Deniz'in saldırgan tavırlar sergilediğini ifade etti.