20 Ekim 2021, Çarşamba
Özcan Deniz ve eski eşi Feyza Aktan birbirine girdi! Tokat attı kıyafetlerini parçaladı
Velayet davasında karşı karşıya gelen Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasında sular durulmadı. Eski eşler bu kez kavga haberiyle magazin gündemine oturdu. Çocuğunu görmek için eski eşinin evine giden Deniz çıkan tartışma sırasında Feyza Aktan'dan önce tokat yedi, ardından kıyafetleri parçalandı. Olayla ilgili şikayetçi olan şarkıcı Özcan Deniz'in ihbarı sonrası soruşturma başlatıldı.
Giriş Tarihi: 20.10.2021 09:59
- 1
- 8
- 2
- 8
- 3
- 8
- 4
- 8
- 5
- 8