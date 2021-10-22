Kemal Kuruçay kimdir, kaç yaşında? Kemal Kuruçay öldü mü, neden öldü? İşte Kemal Kuruçay’ın hayatı...

ROL ARKADAŞI PAYLAŞTI...

Tiyatrocu Nedim Saban, Twitter hesabından oyuncu Kemal Kuruçay'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.



Saban yaptığı paylaşımda, "Çok yetenekli bir oyuncu, çok iyi bir insandı Kemal Kuruçay. İki Oda Bir Sinan oyununda birlikte çalışmıştık, büyük bir sevgi ve özveriyle bağlıydı mesleğe. Çok üzgünüm" ifadelerini paylaştı.

KEMAL KURUÇAY KİMDİR?



Kemal Kuruçay, 10 Haziran 1962 tarihinde Ankara'da doğmuştur. AnkaraMüjdat Gezen sanat merkezi hocalarından ve kurucularındandır.

1989 yılından itibaren 90lı yılların başında TiyatrocuMehmet Karagül ile iyi bir ikili oluşturdular. O dönem ikilinin birlikte oynadıkları "İstanbul Bura Mı" isimli birde sinema filmleri vardır.