Kemal Kuruçay kimdir, kaç yaşında? Kemal Kuruçay öldü mü, neden öldü? İşte Kemal Kuruçay'ın hayatı...
Kemal Kuruçay kimdir, kaç yaşında? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Seksenler dizisinde Seyfi karakterine hayat veren sevilen oyuncu hayatını kaybetti. Usta oyuncun hayranları yasa boğulurken, hayatı hakkında araştırmalar hızlandı. Usta oyuncunun yakın arkadaşı Nedim Saban tarafıdan açıklama geldi. İşte, Kemal Kuruçay kimdir, kaç yaşında? Kemal Kuruçay öldü mü, neden öldü? İşte Kemal Kuruçay'ın hayatı...
Kemal Kuruçay kimdir, kaç yaşında? Kemal Kuruçay öldü mü, neden öldü? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Usta oyuncu Kemal Kuruçay hayatını kaybetti. Son olarak Seksenler dizisinde Seyfi karakterine hayat veren usta oyuncu hayranlarını yasa boğdu. Ünlü oyuncunun hayatı hakkında araştırmalar hız kazandı. İşte, Kemal Kuruçay kimdir, kaç yaşında? Kemal Kuruçay öldü mü, neden öldü?
KEMAL KURUÇAY NEDEN VEFAT ETTİ?
Sevilen oyuncunun neden vefat ettiğine yönelik henüz net bir açıklama bulunmazken, açıklama geldiği takdirde haberimize eklenecektir.
ROL ARKADAŞI PAYLAŞTI...
Tiyatrocu Nedim Saban, Twitter hesabından oyuncu Kemal Kuruçay'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.
Saban yaptığı paylaşımda, "Çok yetenekli bir oyuncu, çok iyi bir insandı Kemal Kuruçay. İki Oda Bir Sinan oyununda birlikte çalışmıştık, büyük bir sevgi ve özveriyle bağlıydı mesleğe. Çok üzgünüm" ifadelerini paylaştı.
KEMAL KURUÇAY KİMDİR?
Kemal Kuruçay, 10 Haziran 1962 tarihinde Ankara'da doğmuştur. AnkaraMüjdat Gezen sanat merkezi hocalarından ve kurucularındandır.
1989 yılından itibaren 90lı yılların başında TiyatrocuMehmet Karagül ile iyi bir ikili oluşturdular. O dönem ikilinin birlikte oynadıkları "İstanbul Bura Mı" isimli birde sinema filmleri vardır.
Kemal Kuruçay, esas 1996 yılında Atv'de yayınlanan "Gurbetçiler " adlı dizideki Cemil rolü ile tanındı ve sevildi. Daha sonraki yıllarda İnce İnce Yasemince ve Reyting Hamdi isimli komedi dizilerinde oynadı.
2002 yılında TGRT'de yayınlanan Zor Baba isimli dizide Engin Günaydın ile beraber başrolde oynadı. 2010 yılında Yasemince'nin yeni bölümlerinde Faysal karakterini oynamıştır.
2014 yılında Senaryosunu Birol Güven'in kaleme aldığı yönetmeni ise Müfit Can Saçıntı olan "Mandıra Filozofu" adlı sinema filminde; Müfit Can Saçıntı,Rasim Öztekin, Begüm Öner, Ayda Aksel, Eser Eyüboğlu, ve Kemal Kuruçay paylaştı.
Film ve Dizileri:
2014 - Mandıra Filozofu (Sinema Filmi)
2012 - 2013 - Zengin Kız Fakir Oğlan (TV Dizisi)
2012 - Sıkıysa Yakala (Sinema Filmi)
2010 - Yasemince (Faysal) (TV Dizisi)
2010 - Harbi Define (Hoca) (Sinema Filmi)
2009 - Zoraki Başkan (Mürsel) (TV Dizisi)
2009 - Kutsal Damacana 2: İt Men (Ormandaki Adam 2) (Sinema Filmi)
2008 - Çorap Söküğü (TV Dizisi)
2008 - Sevgili Düşmanım (Cevahir) (TV Dizisi)
2008 - Pulsar (Tahir) (TV Dizisi)
2007 - Gemilerde Talim Var (TV Dizisi)
2007 - Baba Oluyorum (TV Dizisi)
2005 - İnadım İnat (TV Dizisi)
2005 - Çılgın Yuva (Feramis) (TV Dizisi)
2004 - En İyi Arkadaşım (İrfan) (TV Dizisi)
2003 - Şöhretler Kebapçısı (Oral) (TV Dizisi)
2003 - Ömerçip (Çaycı) (Sinema Filmi)
2003 - Sınırlı Aşk (Aleko) (TV Dizisi)
2003 - Büyükannenin Konağı (Ahçı Davut) (TV Dizisi)
2003 - Bizim Konak (Ahçı Davut) (TV Dizisi)
2002 - Zor Baba (Baba) (TV Dizisi)
2002 - Reyting Hamdi (Erol) (TV Dizisi)
1999 - Güvercin (Şoför) (TV Filmi)
1997 - Yasemince (Aşçı) (TV Dizisi)
1996 - Süt Kardeşler (TV Dizisi)
1996 - Gurbetçiler (Cemil) (TV Dizisi)
1995 - Melek Apartmanı (Sapık) (TV Dizisi)
1989 - İstanbul Bura mı? (Servet) (Video)
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