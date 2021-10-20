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Masterchef'te eleme şoku! 19 Ekim MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? İki isim birden...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.10.2021
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Masterchef’te eleme şoku! 19 Ekim MasterChef’te eleme adayları kimler oldu? İki isim birden...

19 Ekim MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Masterchef'te dokunulmazlık heyecanı yaşandı.MasterChef Türkiye’de 9. haftanın ilk dokunulmazlık oyununda takımlar sütlü tatlılar yaparak yarıştı. Kaybeden takımdan iki isim eleme potasına gitti. İşte, eleme adayları...

Masterchef'te eleme şoku. İki isim birden eleme potasına geldi. 19 Ekim MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyelikleri yaptığı MasterChef Türkiye'de haftanın yeni takımları ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Kıyasıya geçen mücadelede dokunulmazlığı kazanan isimler ve eleme adayları belli oldu. İşte, 19 Ekim MasterChef'te eleme adayları kimler oldu?

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokuzuncu haftanın takımları, ilk kez karşı karşıya geldiği dokunulmazlık oyununda sütlü tatlılar yapıldı. Kaptanlar düellosunu kazanan Hasan, oyun öncesinde kapakları tek tek açtı. Çıkan yemekleri önce kendi takımından yapacak yarışmacıyı, sonrasında karşı takımdan rakibi seçti.

Menüde ise kadayıflı muhallebi, creme brulee, keşkül, supangle, creme caramel, sütlaç ve trileçe yer aldı.

Şeflerin tadımları sonunda ise dokunulmazlık oyununu kazanan kırmızı takım oldu.

MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım oldu. Bundan dolayı mavi takım yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa girdi. . Oyunda istenilen yemek Mehmet Yalçınkaya'nın imza tabağı 'yıldız' oldu. Bireysel dokunulmazlık oyunu için verilen süre 45 dakika oldu. Tadım sonrasında şefler, başarılı dört ismi öne çağırdı. Tahsin, Araz, Hasan ve Sergen finale kalan isimler oldu. Şeflerin ortak kararıyla ise bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Araz oldu.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Araz'ın eleme potasına gönderdiği Rabia, haftanın ilk eleme adayı oldu.

Sonrasında toplanan konseyde kalan beş isim için oylama yapıldı. Oylama sonucunda Safanur ve Dilara'nın isimler altışar kez yazıldı. Bu durumda potaya giden ikinci isim, takım kaptanı Hasan belirledi. Hasan, tercihini Dilara'dan yana kullandı. Böylece haftanın ikinci eleme adayı ise Dilara Başaran oldu.

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