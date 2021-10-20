Masterchef’te eleme şoku! 19 Ekim MasterChef’te eleme adayları kimler oldu? İki isim birden...

Masterchef'te eleme şoku. İki isim birden eleme potasına geldi. 19 Ekim MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyelikleri yaptığı MasterChef Türkiye'de haftanın yeni takımları ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Kıyasıya geçen mücadelede dokunulmazlığı kazanan isimler ve eleme adayları belli oldu. İşte, 19 Ekim MasterChef'te eleme adayları kimler oldu?

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokuzuncu haftanın takımları, ilk kez karşı karşıya geldiği dokunulmazlık oyununda sütlü tatlılar yapıldı. Kaptanlar düellosunu kazanan Hasan, oyun öncesinde kapakları tek tek açtı. Çıkan yemekleri önce kendi takımından yapacak yarışmacıyı, sonrasında karşı takımdan rakibi seçti.