Ahmet Kaya’nın eşi Gülten Kaya’dan Ahmet Güneştekin’e sert tepki: “Utanç fotoğrafları hafızadan silinmez”

Kaya, Güneştekin'in sergide Ertuğrul Özkök ve Fatih Altaylı ile olan fotoğraflarıyla birlikte geçmişte Ahmet Kaya ile ilgili yaptıkları 'Vay Şerefsiz' ve 'Parayı Veren Ahmet'i Alır' başlıklı gazete kupürlerini paylaştı.

Ardından da "Bu başlıkların sahipleri ile utanç fotoğrafları çektiren; Ahmet Güneştekin! 'Hafıza' silinmez!" dedi. Güneştekin'in anadili, Kürt meselesi ve göndermeleri ile açtığı sergi ile özdeşleşen bir duruşu olsa yemiş gibi yapacağız ama nerede...