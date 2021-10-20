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Ahmet Kaya’nın eşi Gülten Kaya’dan Ahmet Güneştekin’e sert tepki: “Utanç fotoğrafları hafızadan silinmez”

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Giriş Tarihi: 20.10.2021 Güncelleme Tarihi: 20.10.2021
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Ahmet Kaya’nın eşi Gülten Kaya’dan Ahmet Güneştekin’e sert tepki: “Utanç fotoğrafları hafızadan silinmez”

Diyarbakır’da ‘Hafıza Odası’ adında sergi açan HDP'li sanatçı Ahmet Güneştekin'nin Ertuğrul Özkök ve Fatih Altaylı ile olan samimi fotoğraflarını paylaştı. Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya'dan ise paylaşıma tepki geldi. Gülten Kaya, Ertuğrul Özkök ve Fatih Altaylı’nın yazılarının kupürlerini paylaşarak Güneştekin’e sert sözlerle yüklendi. İşte Günaydın yazarı Ömer Karahan'ın kaleme aldığı o yazı...

HDP'li sanatçı Ahmet Güneştekin'in Diyarbakır'ın tarihi Keçi Burcu'nda açtığı 'Hafıza Odası' sergisi üzerine Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya öyle bir yorumda bulundu ki taşı tam gediğine koydu.

Kaya, Güneştekin'in sergide Ertuğrul Özkök ve Fatih Altaylı ile olan fotoğraflarıyla birlikte geçmişte Ahmet Kaya ile ilgili yaptıkları 'Vay Şerefsiz' ve 'Parayı Veren Ahmet'i Alır' başlıklı gazete kupürlerini paylaştı.

Ardından da "Bu başlıkların sahipleri ile utanç fotoğrafları çektiren; Ahmet Güneştekin! 'Hafıza' silinmez!" dedi. Güneştekin'in anadili, Kürt meselesi ve göndermeleri ile açtığı sergi ile özdeşleşen bir duruşu olsa yemiş gibi yapacağız ama nerede...

Güneştekin bugüne dek sürdürdüğü çizgisi ile hep 'Sosyeteye yeni girmiş köylü güzeli' rolüyle şirinlikler yaptı ve yapmaya da devam ediyor.

Balon bir şişirme ve PR lobisi ile kimlik sergilemeye çalışan ancak özünde milyonlarca para için bu tutumu sergileyen Güneştekin'in 'Maske ve Tokat' eserini kim yapacak diyordum ki, Gülten Kaya müthiş bir bakış açısıyla bunu gerçekleştirdi...

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